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РИА Новости
Калужская область

Калужская область заинтересована в авиасообщении с Черногорией

19:59 13.09.2019 (обновлено: 20:00 13.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
КАЛУГА, 13 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов встретился с главой представительства авиакомпании "Montenegro Airlines" в России Божидаром Королевичем и выразил заинтересованность в авиасообщении с Черногорией, которое поспособствует развитию делового туризма, сообщило правительство региона.
"Montenegro Airlines" - национальный авиаперевозчик Черногории.
На встрече, которая прошла в пятницу, стороны обсуждали перспективы открытия авиасообщения Калуга – Тиват (Черногория). В ходе переговоров Артамонов подчеркнул значимость такого маршрута не только в плане расширения возможностей для отдыха, но и развития делового туризма.
"Наш аэропорт работает в круглосуточном режиме. Действует пункт пропуска через государственную границу. Для пассажиров созданы комфортные условия. Если мы начнем наше сотрудничество, вы оцените те условия, которые мы можем вам предоставить", - заявил губернатор.
Отмечается, что по итогам встречи стороны выразили обоюдную заинтересованность сотрудничества в данной сфере.
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Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
3 сентября, 17:08Калужская область
Калужский губернатор обсудит расширение сотрудничества со странами Азии
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Калужская областьАнатолий АртамоновЧерногорияКалужская областьРоссияЭкономика
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