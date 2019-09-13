Калужская область заинтересована в авиасообщении с Черногорией

КАЛУГА, 13 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов встретился с главой представительства авиакомпании "Montenegro Airlines" в России Божидаром Королевичем и выразил заинтересованность в авиасообщении с Черногорией, которое поспособствует развитию делового туризма, сообщило правительство региона.

"Montenegro Airlines" - национальный авиаперевозчик Черногории.

На встрече, которая прошла в пятницу, стороны обсуждали перспективы открытия авиасообщения Калуга – Тиват (Черногория). В ходе переговоров Артамонов подчеркнул значимость такого маршрута не только в плане расширения возможностей для отдыха, но и развития делового туризма.

"Наш аэропорт работает в круглосуточном режиме. Действует пункт пропуска через государственную границу. Для пассажиров созданы комфортные условия. Если мы начнем наше сотрудничество, вы оцените те условия, которые мы можем вам предоставить", - заявил губернатор.

Отмечается, что по итогам встречи стороны выразили обоюдную заинтересованность сотрудничества в данной сфере.