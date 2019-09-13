В РПЦ прокомментировали правила проверок безопасности религиозных объектов

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. В Московском патриархате выразили "настороженность" установленной частотой плановых и внеплановых проверок антитеррористической защищенности религиозных объектов, признав при этом, что "в неспокойных регионах" эти меры могут быть оправданы.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил требования к антитеррористической защите религиозных организаций в стране, подписав соответствующее постановление правительства.

"Настораживает, конечно, периодичность плановых проверок. Мы предлагали установить ее не чаще одного раза в пять лет, а постановление предусматривает проведение плановых проверок не чаще одного раза в три года. То есть, по идее, плановая проверка может проводиться раз в три года с уведомлением не позднее чем за трое суток. А вот внеплановая проверка может быть проведена в любое время и с уведомлением за 24 часа. Конечно, это нас настораживает, прямо скажем", - заявила РИА Новости руководитель юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

С другой стороны, добавила она, в Церкви понимают, что "ввиду угрозы совершения террористических актов в неспокойных регионах, ваххабитской угрозы, может быть, такие меры и оправданы".

"Мы с пониманием относимся к этим положениям, главное, чтобы они разумно применялись в тех регионах, где действительно, в значительной степени, существует террористическая угроза", - добавила Чернега.

Предложения учтены

В целом глава юрслужбы патриархии положительно охарактеризовала принятое постановление, отметив, что большинство предложений Русской православной церкви в нем были учтены.

В частности, Чернега обратила внимание на тот факт, что комиссию, которая будет обследовать тот или иной объект, будет возглавлять руководитель религиозной организации, которая является собственником или пользователем данного объекта, либо тот человек, которому этот руководитель передал соответствующие полномочия. Кроме того, в состав самой комиссии будут входить представители как силовых структур, так и религиозной организации, чьи объекты обследуются.

"Это очень важное положение, позволяющее религиозным организациям принять непосредственное участие в обследовании культовых объектов и иных объектов религиозного назначения, которые предназначены, как сказано в постановлении, для совершения богослужений, молитвенных собраний и паломничества", - подчеркнула представитель РПЦ.

Три категории объектов

Глава юрслужбы разъяснила, что все религиозные объекты будут разделены на несколько категорий - в зависимости от того, какое количество пострадавших может быть на этих объектах в результате теракта. Так, если в здание может вместиться более 1 тысячи человек, то оно относится к объектам первой категории. Вторая категория – это объекты, вмещающие от 500 до 1 тысячи человек, третья категория – от 50 до 500 человек. "Остальные объекты, в которых вмещаются менее 50 человек, категорированию не подлежат, и те требования, которые установлены новым постановлением, на них не будут распространяться", - уточнила Чернега.

По ее оценке, требования, установленные в отношении объектов третьей категории, которых значительное число, - "довольно реальные, выполнимые и необременительные для религиозных организаций". В частности, на таких объектах не требуется устанавливать системы видеонаблюдения – для них достаточно лишь оборудования системами противопожарной защиты и освещения.

"Кроме того, для таких объектов предполагается их регулярный осмотр и присутствие на них охранников из числа членов общественных объединений, религиозных организаций, казачьих общин. То есть, охрана будет осуществляться не специализированными структурами, а теми лицами, которые и сейчас охраняют религиозные объекты, в большинстве своем это прихожане, казаки", - пояснила Чернега.

Кельи без камер

В свою очередь объекты первой и второй категории подлежат оборудованию системами видеонаблюдения. Впрочем, если речь идет о каких-то закрытых зданиях, в которых не совершаются публичные богослужения (дома настоятелей и наместников, архиерейские дома, келейные корпуса, где живут монахи), то постановление позволяет комиссии освободить такие помещения от оборудования системами видеофиксации.

"Тем самым будут соблюдены внутренние установления религиозных организаций. Потому что монашеская жизнь всегда была, в общем-то, закрытой, сокровенной, и установка видеокамер в монашеских кельях неприемлема", - подчеркнула игумения.

Также на объектах первой и второй категории предполагается установка тревожных кнопок. Для первой категории предполагается, помимо этого, и оборудование объектов специальной системой охранной сигнализации, и обеспечение физической охраны со стороны специализированных, частных охранных организаций.

В принятом правительственном постановлении также устанавливается, что работа комиссий не должна препятствовать совершению богослужений и других религиозных обрядов и церемоний, а также доступу граждан на религиозный объект (территорию).