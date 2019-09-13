Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T19:56Z
https://ria.ru/20190913/1558678142.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155252/40/1552524082_0:456:2048:1608_1036x0_80_0_0_d361b710cb96fbd679b779e4cc61d973.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ прокомментировали правила проверок безопасности религиозных объектов

19:56 13.09.2019
730
© РИА Новости / Евгений ОдиноковХрам Христа Спасителя
Храм Христа Спасителя
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. В Московском патриархате выразили "настороженность" установленной частотой плановых и внеплановых проверок антитеррористической защищенности религиозных объектов, признав при этом, что "в неспокойных регионах" эти меры могут быть оправданы.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил требования к антитеррористической защите религиозных организаций в стране, подписав соответствующее постановление правительства.
"Настораживает, конечно, периодичность плановых проверок. Мы предлагали установить ее не чаще одного раза в пять лет, а постановление предусматривает проведение плановых проверок не чаще одного раза в три года. То есть, по идее, плановая проверка может проводиться раз в три года с уведомлением не позднее чем за трое суток. А вот внеплановая проверка может быть проведена в любое время и с уведомлением за 24 часа. Конечно, это нас настораживает, прямо скажем", - заявила РИА Новости руководитель юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
С другой стороны, добавила она, в Церкви понимают, что "ввиду угрозы совершения террористических актов в неспокойных регионах, ваххабитской угрозы, может быть, такие меры и оправданы".
"Мы с пониманием относимся к этим положениям, главное, чтобы они разумно применялись в тех регионах, где действительно, в значительной степени, существует террористическая угроза", - добавила Чернега.
Кресты на куполах храма
10 сентября, 16:44Религия и мировоззрение
В РПЦ прокомментировали идею организовать избирательные участки в храмах

Предложения учтены

В целом глава юрслужбы патриархии положительно охарактеризовала принятое постановление, отметив, что большинство предложений Русской православной церкви в нем были учтены.
В частности, Чернега обратила внимание на тот факт, что комиссию, которая будет обследовать тот или иной объект, будет возглавлять руководитель религиозной организации, которая является собственником или пользователем данного объекта, либо тот человек, которому этот руководитель передал соответствующие полномочия. Кроме того, в состав самой комиссии будут входить представители как силовых структур, так и религиозной организации, чьи объекты обследуются.
"Это очень важное положение, позволяющее религиозным организациям принять непосредственное участие в обследовании культовых объектов и иных объектов религиозного назначения, которые предназначены, как сказано в постановлении, для совершения богослужений, молитвенных собраний и паломничества", - подчеркнула представитель РПЦ.
Митрополит Тихон (Шевкунов)
31 октября 2018, 13:09Религия и мировоззрение
Общероссийский список аварийных храмов готов и будет рассмотрен РПЦОбщероссийский список храмов и других церковных объектов, нуждающихся в срочной реставрации, будет представлен в ноябре Высшему церковному совету, данные уже собраны, сообщил в среду РИА Новости председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Три категории объектов

Глава юрслужбы разъяснила, что все религиозные объекты будут разделены на несколько категорий - в зависимости от того, какое количество пострадавших может быть на этих объектах в результате теракта. Так, если в здание может вместиться более 1 тысячи человек, то оно относится к объектам первой категории. Вторая категория – это объекты, вмещающие от 500 до 1 тысячи человек, третья категория – от 50 до 500 человек. "Остальные объекты, в которых вмещаются менее 50 человек, категорированию не подлежат, и те требования, которые установлены новым постановлением, на них не будут распространяться", - уточнила Чернега.
По ее оценке, требования, установленные в отношении объектов третьей категории, которых значительное число, - "довольно реальные, выполнимые и необременительные для религиозных организаций". В частности, на таких объектах не требуется устанавливать системы видеонаблюдения – для них достаточно лишь оборудования системами противопожарной защиты и освещения.
"Кроме того, для таких объектов предполагается их регулярный осмотр и присутствие на них охранников из числа членов общественных объединений, религиозных организаций, казачьих общин. То есть, охрана будет осуществляться не специализированными структурами, а теми лицами, которые и сейчас охраняют религиозные объекты, в большинстве своем это прихожане, казаки", - пояснила Чернега.
Предупреждение на заборе огороженной территории сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
13 августа, 15:28Религия и мировоззрение
В РПЦ оценили проект "футуристического храма" в Екатеринбурге

Кельи без камер

В свою очередь объекты первой и второй категории подлежат оборудованию системами видеонаблюдения. Впрочем, если речь идет о каких-то закрытых зданиях, в которых не совершаются публичные богослужения (дома настоятелей и наместников, архиерейские дома, келейные корпуса, где живут монахи), то постановление позволяет комиссии освободить такие помещения от оборудования системами видеофиксации.
"Тем самым будут соблюдены внутренние установления религиозных организаций. Потому что монашеская жизнь всегда была, в общем-то, закрытой, сокровенной, и установка видеокамер в монашеских кельях неприемлема", - подчеркнула игумения.
Также на объектах первой и второй категории предполагается установка тревожных кнопок. Для первой категории предполагается, помимо этого, и оборудование объектов специальной системой охранной сигнализации, и обеспечение физической охраны со стороны специализированных, частных охранных организаций.
В принятом правительственном постановлении также устанавливается, что работа комиссий не должна препятствовать совершению богослужений и других религиозных обрядов и церемоний, а также доступу граждан на религиозный объект (территорию).
"В целях исключения проявления неуважения членами комиссии внутренних установлений религиозной организации председатель комиссии информирует членов комиссии о содержании внутренних установлений религиозной организации, в том числе о требованиях к внешнему виду. При обследовании объекта (территории) не допускается проявление неуважения членами комиссии внутренних установлений религиозной организации", - говорится, в частности, в документе.
Спасо-Андроньевский монастырь
27 марта, 19:43Религия и мировоззрение
Комиссия РПЦ обсудит судьбу Андроникова монастыря после Великого поста
730100
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеРусская православная церковьрелигия
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал, во сколько обходится США нелегальная миграция
РИА
Новости
Социальная сеть Фейсбук
В Facebook назвали ошибкой блокировку аккаунта Маргариты Симоньян
Военнослужащие армии Украины
В ЛНР задержали агента СБУ по подозрению в причастности к четырем терактам
Посетители фестиваля Московское лето. Цветочный джем в Москве. Архивное фото
Дизайнеры из России получили Гран-при на фестивале "Цветочный джем"
Лента
новостей
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова надеется, что новый детский омбудсмен Москвы будет внимательным
Работа российских артиллеристов САУ Мста-С на одном из этапов совместного российско-белорусского оперативного учения Щит Союза
Российские и белорусские военные отработали освобождение населенного пункта
Ситуация в Сирии
Генсек ООН создал комиссию по расследованию авиаударов в Сирии
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Москве трехлетний ребенок выпал из окна 11-го этажа и выжил
Балерина Анастасия Волочкова наблюдает за ходом поединка за звание чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе между россиянином Денисом Лебедевым и панамцем Гильермо Джонсом
"Псевдоженитьба": Волочкова объяснила, почему не пошла на свадьбу к Собчак
Актер Илья Глинников
Актер из "Интернов" оплатил 139 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться машины
Крестный ход УПЦ Московского патриархата в Киеве. 27 июля 2019
Легойда: уже более 5 лет во всех храмах РПЦ молятся о мире на Украине
Роберт Мугабе
Мугабе похоронят через месяц, сообщил его племянник
Пляж Зеленоградска
В Калининградской области электромобиль упал на пляж
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
22:38СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
22:36На форуме в Брюсселе обсудили проблему активности антипрививочников
Лента новостейМолния