Кузнецова надеется, что новый детский омбудсмен Москвы будет внимательным

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова пока не обладает информацией о кандидатах на место детского омбудсмена Москвы, но надеется, что это будет опытный человек, который "не пройдёт мимо детской беды", сказали РИА Новости в пресс-службе Кузнецовой.

Ранее сообщалось, что Евгений Бунимович покинет пост уполномоченного по правам ребенка в Москве из-за невозможности совмещать его с должностью депутата Мосгордумы.

"Нужно решать и следующий вопрос – кто будет новым уполномоченным по правам ребенка по Москве. Информации о каких-либо кандидатурах у меня сейчас нет... Мы надеемся, что это будет человек опытный, у которого сердце болит за наших детей, который не пройдет мимо детской беды",- сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.