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РИА Новости

Кузнецова надеется, что новый детский омбудсмен Москвы будет внимательным

19:50 13.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова пока не обладает информацией о кандидатах на место детского омбудсмена Москвы, но надеется, что это будет опытный человек, который "не пройдёт мимо детской беды", сказали РИА Новости в пресс-службе Кузнецовой.
Ранее сообщалось, что Евгений Бунимович покинет пост уполномоченного по правам ребенка в Москве из-за невозможности совмещать его с должностью депутата Мосгордумы.
"Нужно решать и следующий вопрос – кто будет новым уполномоченным по правам ребенка по Москве. Информации о каких-либо кандидатурах у меня сейчас нет... Мы надеемся, что это будет человек опытный, у которого сердце болит за наших детей, который не пройдет мимо детской беды",- сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.
Омбудсмен добавила, что уже поздравила Бунимовича с избранием в Мосгордуму и они договорились, что будут взаимодействовать и дальше.
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Анна КузнецоваЕвгений БунимовичМосковская городская думаМоскваРоссияОбщество
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