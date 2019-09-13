Три человека погибли при взрыве на северо-востоке Афганистана

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Три человека погибли, еще двое получили ранения в результате подрыва талибами бомбы на волейбольной площадке в провинции Каписа на северо-востоке страны, передает телеканал TOLO News со ссылкой на МВД Афганистана.
Как сообщает телеканал, взрыв произошел в селении Какар Шакут в пятницу вечером. Погибшие и пострадавшие являются мирными жителями.
Отмечается, что, по информации афганского МВД, подрыв был совершен боевиками радикального движения "Талибан".
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