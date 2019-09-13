Актер из "Интернов" оплатил 139 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться машины

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Актер Илья Глинников, известный своей работой в сериале "Интерны", был вынужден разом оплатить 139 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться автомобиля. Об этом сообщают Актер Илья Глинников, известный своей работой в сериале "Интерны", был вынужден разом оплатить 139 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться автомобиля. Об этом сообщают "Вести" со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Глинников регулярно нарушает правила дорожного движения. За семь лет у него накопилось неоплаченных взысканий на общую сумму более ста тысяч рублей.

В итоге Федеральная служба судебных приставов наложила арест на иномарку артиста. Чтобы сохранить автомобиль, Глинников разом оплатил все штрафы.