Актер из "Интернов" оплатил 139 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться машины

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Актер Илья Глинников, известный своей работой в сериале "Интерны", был вынужден разом оплатить 139 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться автомобиля. Об этом сообщают "Вести" со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Глинников регулярно нарушает правила дорожного движения. За семь лет у него накопилось неоплаченных взысканий на общую сумму более ста тысяч рублей.
В итоге Федеральная служба судебных приставов наложила арест на иномарку артиста. Чтобы сохранить автомобиль, Глинников разом оплатил все штрафы.
Арест с машины сняли, однако данные о задолженности до сих пор остались в базе ФССП.
1 октября 2018, 12:53РИА НовостиАктер сериала "Интерны" не заплатил за бензин, сообщил источник