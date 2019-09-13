Генсек ООН создал комиссию по расследованию авиаударов в Сирии

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш создал комиссию по расследованию авиаударов на северо-западе Сирии, сообщил представитель генерального секретаря.

"Как было объявлено 1 августа, генеральный секретарь создал внутреннюю комиссию ООН по расследованию серии инцидентов, которые произошли на северо-западе Сирии с момента подписания меморандума о стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации между РФ и Турцией 17 сентября 2018 года", - говорится в сообщении представителя.

Сообщается, что в комиссию войдут три человека, которые займутся расследованием случаев "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН в этом районе".

Комиссия начнет работу 30 сентября и сообщит о результатах генсеку ООН после завершения работы.

Ранее Россия выступила с жесткой критикой этого решения генсека ООН. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в частности заявлял, что Москва сожалеет в связи с этим шагом.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.