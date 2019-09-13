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РИА Новости
Война в Сирии

Генсек ООН создал комиссию по расследованию авиаударов в Сирии

19:28 13.09.2019 (обновлено: 23:32 13.09.2019)
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© AFP 2019 / Mohamad Abazeed Ситуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© AFP 2019 / Mohamad Abazeed
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш создал комиссию по расследованию авиаударов на северо-западе Сирии, сообщил представитель генерального секретаря.
"Как было объявлено 1 августа, генеральный секретарь создал внутреннюю комиссию ООН по расследованию серии инцидентов, которые произошли на северо-западе Сирии с момента подписания меморандума о стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации между РФ и Турцией 17 сентября 2018 года", - говорится в сообщении представителя.
Сообщается, что в комиссию войдут три человека, которые займутся расследованием случаев "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН в этом районе".
Комиссия начнет работу 30 сентября и сообщит о результатах генсеку ООН после завершения работы.
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После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
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Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по поселениям в этом районе. Позднее и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский также заявил, что срыв перемирия в Идлибе лежит на террористах. Тридцатого августа в российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что сирийские правительственные войска прекращают ведение огня в Идлибе с утра 31 августа.
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Война в СирииВойна в СирииАнтониу ГутеррешСирияООНВ мире
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