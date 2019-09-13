Вице-губернатора Подмосковья Кузнецова назначили главой исполкома ОНФ

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вице-губернатор Подмосковья Михаил Кузнецов назначен на должность главы исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ), сообщил сопредседатель центрального штаба движения Алексей Комиссаров.

Предыдущий руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев ушел с поста в июле 2019 года. Президент РФ Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Севастополя вместо Дмитрия Овсянникова.

"Хочу представить кандидатуру на пост нового главы исполкома - Михаила Михайловича Кузнецова", - сказал Комиссаров на заседании центрального штаба движения.

Члены центрального штаба единогласно проголосовали за назначение Кузнецова главой исполкома.

В приветственном слове членам центрального штаба новый глава исполкома отметил, что постарается "сделать все", чтобы развивать и поддерживать "все начинания, которые родились внутри фронта" и все цели, которые поставил перед ОНФ лидер движения, президент РФ Владимир Путин.

"Я могу только пообещать, что... я буду прилагать абсолютный максимум усилий, насколько хватит моих сил и талантов для того, чтобы обеспечить выполнение своих задач... Я горжусь тем, что я за этим столом, рядом с вами. Постараюсь соответствовать высокому уровню, который здесь существует", - сказал Кузнецов.