Тридцать палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными в Газе

ГАЗА, 13 сен - РИА Новости. Тридцать палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими на границах сектора Газа, заявил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.

"Сегодня в секторе Газа тридцать палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава, в том числе 15 человек ранены боевыми пулями", - заявил аль-Кидра.

Протесты палестинцев в секторе Газа продолжаются 74-ю пятницу подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками на границах анклава и унесли жизни 310 человек с 30 марта 2018 года.