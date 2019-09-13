В Госдуму внесли проект об определении НДС при trade-in бытовой техники

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Смоленская облдума внесла в Госдуму законопроект о распространении особого порядка определения НДС при продаже организациями выкупленных у граждан автомобилей на продажу подержанной электронной, бытовой техники, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Сейчас при реализации организацией автомобиля, приобретенного у физлица для последующей перепродажи, налоговая база по НДС определяется исходя не из цены его продажи, а из разницы между ценой продажи и ценой произведенного ранее выкупа.

Аналогичный порядок исчисления НДС законопроектом предлагается применять и при реализации приобретенных организацией у граждан для перепродажи отдельных видов электронной, бытовой техники. Причем перечень такой техники должно утвердить правительство РФ.