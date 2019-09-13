В Госдуму внесли проект об определении НДС при trade-in бытовой техники

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Смоленская облдума внесла в Госдуму законопроект о распространении особого порядка определения НДС при продаже организациями выкупленных у граждан автомобилей на продажу подержанной электронной, бытовой техники, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Сейчас при реализации организацией автомобиля, приобретенного у физлица для последующей перепродажи, налоговая база по НДС определяется исходя не из цены его продажи, а из разницы между ценой продажи и ценой произведенного ранее выкупа.
Аналогичный порядок исчисления НДС законопроектом предлагается применять и при реализации приобретенных организацией у граждан для перепродажи отдельных видов электронной, бытовой техники. Причем перечень такой техники должно утвердить правительство РФ.
Кабмин РФ дал положительное заключение на законопроект. "Распространение особого порядка налогообложения НДС на операции по реализации отдельных видов электронной и бытовой техники, приобретенных для перепродажи у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками НДС), по перечню, утверждаемому правительством РФ, поддерживается", - отмечается в заключении правительства.