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РИА Новости
Новости Подмосковья

Основной этап рекультивации начался на полигоне "Кулаковский"

19:14 13.09.2019
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© РИА Новости / Виталий АньковРаботы по рекультивации полигона твердых бытовых отходов
Работы по рекультивации полигона твердых бытовых отходов
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Основной этап рекультивации полигона "Кулаковский" стартовал с укрепления тела бывшей свалки. Все работы планируется завершить в следующем году. Об этом сообщил телеканал "360".
За рекультивацией наблюдают активисты, которые от лица жителей Чехова приехали на полигон контролировать ситуацию. Это не специалисты, разбирающиеся в технологиях рекультивации свалок, это люди, которые хотят, чтобы не было ни запаха, ни мусора.
Проверяющие подтверждают, что работы ведутся. Местные жители тоже заметили, что количество жалоб на полигон снизилось.
Как рассказал начальник службы строительного контроля Дмитрий Меньшов, на "Кулаковском" появился дополнительный бульдозер. А сколько уже сделано, можно увидеть с помощью мониторинга.
Мусор на полигоне копился 60 лет – высота горы составляла 40 метров, а площадь свалки – 25 гектаров.
"Кулаковский" был закрыт два года назад, в 2017 году. После укрепления тела полигона, которое проводится, чтобы мусор не разносило по окрестностям, начнут второй этап рекультивации. Вся площадь свалки будет пересыпана несколькими слоями грунта, а свалочный газ будут отводить специальные трубки.
По оценкам экспертов, есть возможность сделать рекультивацию свалки дешевле в три-четыре раза. Как заметил первый замсекретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Коган, для этого нужно уйти от использования сложных инженерных систем, которые связаны с дегазацией. Одновременно это позволит ускорить работы.
Завершить рекультивацию полигона "Кулаковский" планируют до начала 2021 года.
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