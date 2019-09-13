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РИА Новости
Новости Подмосковья

Более 36 тысяч саженцев посадят в Люберцах

19:10 13.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина ЛызловаПосадка саженца
Посадка саженца
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Более 36 тысяч саженцев высадят на территории городского округа Люберцы в третью субботу сентября в рамках акции "Наш лес. Посади свое дерево". Об этом сообщил телеканал "360".
Для посадки подготовлены саженцы различных деревьев. Среди них клен, береза, лиственница, яблоня, рябина, каштан, липа, туя, а также кусты сирени, гортензии, розы, жасмина, чубушника.
В рамках акции во дворах муниципалитета местные жители посадят более 22 тысяч саженцев. Для этого уже подготовлено 192 площадки. На территории Малаховского участкового лесничества площадью 3,5 гектара появится 14 тысяч саженцев.
Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий напомнил, что традиционное мероприятие пройдет во дворах и на землях лесного фонда Московской области 21 сентября.
Особое внимание Ружицкий уделил улице Смирновской, реконструкция которой завершилась в августе. На ней высадят около 4,5 тысячи саженцев кизильника и каштана.
Экологическая акция "Наш лес. Посади свое дерево" проходит в Подмосковье с 2014 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

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