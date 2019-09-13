Около 40 активистов ОНФ избрали в городские думы и заксобрания

Предварительные итоги выборов депутатов Московской городской Думы на мониторе в информационном центре ЦИК. Архивное фото

Предварительные итоги выборов депутатов Московской городской Думы на мониторе в информационном центре ЦИК

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Около 40 активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) стали депутатами городских дум и заксобраний по итогам выборов 2019 года, сообщил начальник территориального отдела территориального управления исполкома движения Артем Бичаев.

В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходили в 85 регионах РФ. В том числе прошли выборы в 13 заксобраний. Также в единый день голосования проходили прямые выборы депутатов 21 городской думы.