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РИА Новости
Единый день голосования

Около 40 активистов ОНФ избрали в городские думы и заксобрания

19:09 13.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредварительные итоги выборов депутатов Московской городской Думы на мониторе в информационном центре ЦИК
Предварительные итоги выборов депутатов Московской городской Думы на мониторе в информационном центре ЦИК
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Предварительные итоги выборов депутатов Московской городской Думы на мониторе в информационном центре ЦИК. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Около 40 активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) стали депутатами городских дум и заксобраний по итогам выборов 2019 года, сообщил начальник территориального отдела территориального управления исполкома движения Артем Бичаев.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходили в 85 регионах РФ. В том числе прошли выборы в 13 заксобраний. Также в единый день голосования проходили прямые выборы депутатов 21 городской думы.
"По информации на настоящий момент, у нас 37 активистов стали депутатами законодательных органов субъектов РФ и городских советов административных центров субъектов", - сказал Бичаев в пятницу на заседании центрального штаба ОНФ.
Предварительные результаты выборов в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
12 сентября, 17:08Единый день голосования
На прошедших выборах победили более 1,4 тысячи молодых кандидатов от ЕР
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Единый день голосованияОбщероссийский народный фронтРоссияПолитика
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