Около 40 активистов ОНФ избрали в городские думы и заксобрания

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Около 40 активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) стали депутатами городских дум и заксобраний по итогам выборов 2019 года, сообщил начальник территориального отдела территориального управления исполкома движения Артем Бичаев.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходили в 85 регионах РФ. В том числе прошли выборы в 13 заксобраний. Также в единый день голосования проходили прямые выборы депутатов 21 городской думы.
"По информации на настоящий момент, у нас 37 активистов стали депутатами законодательных органов субъектов РФ и городских советов административных центров субъектов", - сказал Бичаев в пятницу на заседании центрального штаба ОНФ.