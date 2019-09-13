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РИА Новости

В ДНР заявили о десяти обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

19:06 13.09.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские силовики десять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала суток, заявили в пятницу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР заявили, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в пятницу погиб один ополченец.
"С начала текущих суток по состоянию на 18.00 (совпадает с мск - ред.) враг десять раз нарушил режим прекращения огня с применением минометов, гранатомётов, крупнокалиберного и стрелкового оружия", - заявил представитель Народной милиции.
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11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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