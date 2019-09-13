В ДНР заявили о десяти обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские силовики десять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала суток, заявили в пятницу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в ДНР заявили, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в пятницу погиб один ополченец.