В ДНР заявили о десяти обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские силовики десять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала суток, заявили в пятницу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР заявили, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в пятницу погиб один ополченец.
"С начала текущих суток по состоянию на 18.00 (совпадает с мск - ред.) враг десять раз нарушил режим прекращения огня с применением минометов, гранатомётов, крупнокалиберного и стрелкового оружия", - заявил представитель Народной милиции.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru