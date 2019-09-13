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РИА Новости

Аэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов

19:17 13.09.2019 (обновлено: 19:19 13.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВ бизнес-зале международного аэропорта "Шереметьево"
В бизнес-зале международного аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 сентября ограничит бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы 18 городов РФ, говорится в сообщении перевозчика, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Аэрофлот" ранее сообщал, что с 15 августа изменит правила доступа участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска. Проход туда теперь доступен только пассажирам бизнес-класса и владельцам карт платинового уровня. Изменение правил доступа в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска компания обосновала экономической целесообразностью.
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"С 15 сентября 2019 года будут введены ограничения на доступ в бизнес-залы в аэропортах Анапы, Астрахани, Барнаула, Владивостока, Калининграда, Кемерово, Краснодара, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Салехарда, Самары, Саратова, Хабаровска и Якутска для участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус"", - говорится в сообщении.
Компания в качестве компенсации автоматически начислит 3 тысячи миль пассажирам этих рейсов.
Источник, близкий к "Аэрофлоту", ранее сообщил РИА Новости, что авиакомпания сократит категории пассажиров, которые могут бесплатно проходить в бизнес-залы региональных аэропортов, так как средняя стоимость обслуживания пассажиров в них достаточно высока, но затраты не соответствуют качеству предоставляемых в этих залах услуг.
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АэрофлотРоссияНовости компаний - ЭкономикаОбщество
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