Аэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 сентября ограничит бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы 18 городов РФ, говорится в сообщении перевозчика, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Аэрофлот" ранее сообщал, что с 15 августа изменит правила доступа участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска. Проход туда теперь доступен только пассажирам бизнес-класса и владельцам карт платинового уровня. Изменение правил доступа в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска компания обосновала экономической целесообразностью.

"С 15 сентября 2019 года будут введены ограничения на доступ в бизнес-залы в аэропортах Анапы, Астрахани, Барнаула, Владивостока, Калининграда, Кемерово, Краснодара, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Салехарда, Самары, Саратова, Хабаровска и Якутска для участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус"", - говорится в сообщении.

Компания в качестве компенсации автоматически начислит 3 тысячи миль пассажирам этих рейсов.