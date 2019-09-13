Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T19:03Z
https://ria.ru/20190913/1558676256.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/129698/77/1296987701_0:263:2708:1786_1036x0_80_0_0_ad49fa909ddc3a3060665a66ab5ce006.jpg
РИА Новости
Культура

Выставка к 125-летию Есенина открылась в музее-заповеднике в Константиново

15:02 13.09.2019 (обновлено: 19:03 13.09.2019)
202
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПосетители рядом с усадьбой родителей поэта Сергея Есенина в селе Константиново Рязанской области, где прошел Всероссийский есенинский праздник поэзии "Звени, звени, златая Русь!
Посетители рядом с усадьбой родителей поэта Сергея Есенина в селе Константиново Рязанской области, где прошел Всероссийский есенинский праздник поэзии Звени, звени, златая Русь!
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. В Государственном музее-заповеднике Сергея Есенина в селе Константиново открылась выставка, приуроченная к предстоящему 125-летнему юбилею русского поэта, сообщили в пресс-службе Театрального музея имени Бахрушина.
На выставке "Быть может, вспомнят обо мне, как о цветке неповторимом. Образ С. Есенина на театральных подмостках" представлены экспонаты из фондов более 20 театров России: это фотографии и видеозаписи спектаклей, афиши, театральные программки. Особое внимание уделено сценографии спектаклей, посвященных жизни и творчеству поэта, или созданных по его произведениям.
Бахрушинский музей, участвующий в этой юбилейной выставке, представил редкие афиши спектаклей, посвященных самым ярким периодам жизни Есенина. Это спектакль "Жизнь моя, иль ты приснилась мне?", премьера которого состоялась в 1995 году в Московском театре им. Ермоловой, где главную роль играл Сергей Безруков, а известную танцовщицу Айседору Дункан – Ольга Селезнева. И афиша спектакля "Хулиган и Босоножка", который также посвящен истории любви Есенина и Дункан, в Музыкальном театре Геннадия Чихачева.
Отмечается, что "отдельной драматической строкой" предстанет афиша спектакля "Последняя осень (Сергей Есенин)", посвященного последним месяцам, дням, часам и минутам всенародно любимого поэта.
В рамках выставки в День рождения Сергея Есенина 3 октября состоится показ спектакля "Исповедь хулигана" по одноименному произведению поэта театра "Содружество актеров Таганки".
Телеведущая, журналист Фекла Толстая на территории Государственного мемориального и природного заповедника Музей-усадьба Л.Н. Толстого Ясная Поляна в Тульской области
9 сентября, 08:00Культура
Фекла Толстая: Лев Николаевич не был интеллигентом, он был аристократом
000001
КультураНовости культурыВыставкиТеатральный музей имени БахрушинаАйседора Дункан (Дора Дункан)Сергей Есенин
Рекомендуем
Кадр из фильма Манхэттен Вуди Аллена 1979 года
В прокате "Манхэттен" — фильм Вуди Аллена о жизни и сексе в большом городе
РИА
Новости
Актер Марк Стронг
Звезду Kingsman лишили роли в "Игре престолов", заменив другим актером
Кадр из фильма Маленькие женщины (Little Women)
Мэрил Стрип назвала предстоящий фильм "Маленькие женщины" шедевром
Актер Евгений Миронов. Архивное фото
Театр Наций начинает сезон премьерой "Дяди Вани" с Евгением Мироновым
Лента
новостей
Рене Зеллвегер в трейлере к фильму Джуди
Рене Зеллвегер расплакалась на кинофестивале в Торонто
Ирано-немецкий композитор оркестровой музыки для фильмов и телевидения Рамин Джавади
Композитор "Игры престолов" рассказал, почему любит музыку Билли Айлиш
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цен на нефть
Модели на показе Chromat в Нью-Йорке
Лучшие фото недели: "Лада" с колесами кареты, бабье лето и массовая свадьба
Актер Илья Глинников
Актер из "Интернов" оплатил 139 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться машины
Памятник маршалу Коневу в Праге
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Отделение Приватбанка
Гаагский арбитраж отказал России в пересмотре юрисдикции иска Приватбанка
Машина скорой помощи в Грузии
В Грузии убили гражданина России
Саманта Пауэр на крыльце Белого дома в Вашингтоне
Феминистский скандал: постпред США в ООН выгнала Россию "под настроение"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
22:38СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Лента новостейМолния