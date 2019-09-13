Выставка к 125-летию Есенина открылась в музее-заповеднике в Константиново

Посетители рядом с усадьбой родителей поэта Сергея Есенина в селе Константиново Рязанской области, где прошел Всероссийский есенинский праздник поэзии "Звени, звени, златая Русь!

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. В Государственном музее-заповеднике Сергея Есенина в селе Константиново открылась выставка, приуроченная к предстоящему 125-летнему юбилею русского поэта, сообщили в пресс-службе Театрального музея имени Бахрушина.

На выставке "Быть может, вспомнят обо мне, как о цветке неповторимом. Образ С. Есенина на театральных подмостках" представлены экспонаты из фондов более 20 театров России: это фотографии и видеозаписи спектаклей, афиши, театральные программки. Особое внимание уделено сценографии спектаклей, посвященных жизни и творчеству поэта, или созданных по его произведениям.

Бахрушинский музей, участвующий в этой юбилейной выставке, представил редкие афиши спектаклей, посвященных самым ярким периодам жизни Есенина. Это спектакль "Жизнь моя, иль ты приснилась мне?", премьера которого состоялась в 1995 году в Московском театре им. Ермоловой, где главную роль играл Сергей Безруков, а известную танцовщицу Айседору Дункан – Ольга Селезнева. И афиша спектакля "Хулиган и Босоножка", который также посвящен истории любви Есенина и Дункан, в Музыкальном театре Геннадия Чихачева.

Отмечается, что "отдельной драматической строкой" предстанет афиша спектакля "Последняя осень (Сергей Есенин)", посвященного последним месяцам, дням, часам и минутам всенародно любимого поэта.