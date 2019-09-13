В ЛНР задержали агента СБУ по подозрению в причастности к четырем терактам

ЛУГАНСК, 13 сен — РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики задержало агента СБУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что задержанный причастен "к четырем громким террористическим актам", совершенным на территории республики в 2016-2017 годах.

В указанные годы в Луганске произошли подрывы памятников воинам-десантникам, "Звезда Победы" и "Они отстояли Родину". Власти республики назвали произошедшее терактом.

Также офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что в республике за неделю сбили два разведывательных беспилотника украинских силовиков.

Полеты боевой авиации и дронов вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями.