В ЛНР задержали агента СБУ по подозрению в причастности к четырем терактам

ЛУГАНСК, 13 сен — РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики задержало агента СБУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что задержанный причастен "к четырем громким террористическим актам", совершенным на территории республики в 2016-2017 годах.
В указанные годы в Луганске произошли подрывы памятников воинам-десантникам, "Звезда Победы" и "Они отстояли Родину". Власти республики назвали произошедшее терактом.
Также офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что в республике за неделю сбили два разведывательных беспилотника украинских силовиков.
Полеты боевой авиации и дронов вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями.
Филипоненко добавил, что ВСУ продолжают размещать вооружение в населенных пунктах у линии соприкосновения, что подтверждается в отчетах наблюдателей ОБСЕ.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru