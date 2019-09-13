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РИА Новости

В ЛНР задержали агента СБУ по подозрению в причастности к четырем терактам

19:01 13.09.2019 (обновлено: 19:52 13.09.2019)
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 сен — РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики задержало агента СБУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что задержанный причастен "к четырем громким террористическим актам", совершенным на территории республики в 2016-2017 годах.
В указанные годы в Луганске произошли подрывы памятников воинам-десантникам, "Звезда Победы" и "Они отстояли Родину". Власти республики назвали произошедшее терактом.
Также офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что в республике за неделю сбили два разведывательных беспилотника украинских силовиков.
Полеты боевой авиации и дронов вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями.
Филипоненко добавил, что ВСУ продолжают размещать вооружение в населенных пунктах у линии соприкосновения, что подтверждается в отчетах наблюдателей ОБСЕ.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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