Комитет Госдумы поддержал проект, позволяющий платить НДФЛ авансом

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку правительства РФ, позволяющую гражданам использовать единый налоговый платеж в целях уплаты НДФЛ.

"Предлагается расширить использование единого налогового платежа не только для целей уплаты имущественных налогов, но и НДФЛ", - пояснил на заседании комитета заместитель министра финансов Илья Трунин.

Поправкой, по его словам, также сокращаются сроки зачета суммы единого налогового платежа в счет уплаты соответствующих налогов. Сделать это можно будет не позднее 10 рабочих дней со дня направления налогоплательщику налогового уведомления или со дня поступления единого налогового платежа в бюджетную систему на соответствующий счет Федерального казначейства, но не позднее установленных сроков уплаты налогов.

Соответствующая поправка была поддержана бюджетным комитетом в пятницу в ходе подготовки ко второму чтению законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики.