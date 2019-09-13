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РИА Новости

Комитет Госдумы поддержал проект, позволяющий платить НДФЛ авансом

18:59 13.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку правительства РФ, позволяющую гражданам использовать единый налоговый платеж в целях уплаты НДФЛ.
"Предлагается расширить использование единого налогового платежа не только для целей уплаты имущественных налогов, но и НДФЛ", - пояснил на заседании комитета заместитель министра финансов Илья Трунин.
Поправкой, по его словам, также сокращаются сроки зачета суммы единого налогового платежа в счет уплаты соответствующих налогов. Сделать это можно будет не позднее 10 рабочих дней со дня направления налогоплательщику налогового уведомления или со дня поступления единого налогового платежа в бюджетную систему на соответствующий счет Федерального казначейства, но не позднее установленных сроков уплаты налогов.
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Соответствующая поправка была поддержана бюджетным комитетом в пятницу в ходе подготовки ко второму чтению законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики.
С 1 января 2019 года физлица смогут оплачивать имущественные налоги авансом посредством единого платежа, то есть добровольно перечислить любую денежную сумму в счет будущей уплаты имущественных налогов. Эта сумма зачисляется на соответствующий счет Федерального казначейства для уплаты налога на имущество физлиц, транспортного и земельного налогов. Единый платеж может быть произведен как самостоятельно налогоплательщиком, так и другим лицом за него.
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Илья ТрунинГосдума РФМоскваРоссияЭкономика
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