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РИА Новости
Культура

Фестиваль имени Дмитрия Хворостовского впервые состоится в Красноярске

06:56 13.09.2019 (обновлено: 19:07 13.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Дмитрий Хворостовский
Певец Дмитрий Хворостовский
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 13 сен - РИА Новости. Фестиваль имени выдающегося оперного певца Дмитрия Хворостовского пройдет на его родине в Красноярске, сообщается на сайте министерства культуры Красноярского края.
"С 16 по 26 октября в Красноярске впервые состоится Фестиваль Дмитрия Хворостовского. Фестиваль учрежден при участии Александра Степановича и Людмилы Петровны Хворостовских, родителей певца, проводится Красноярским фондом развития искусства имени Дмитрия Хворостовского при всесторонней поддержке министерства культуры Российской Федерации и правительства Красноярского края. Художественный руководитель фестиваля - Антон Левахин", - говорится в сообщении.
Фестиваль откроется в день рождения Дмитрия Хворостовского исполнением Реквиема Джузеппе Верди. На следующий день перед красноярцами выступит один из лучших теноров современности Хуан Диего Флорес. Завершится фестиваль праздничным концертом всемирно известной певицы сопрано Анджелы Георгиу, специальным гостем концерта станет Сергей Лейферкус. В программе прозвучат оперные сцены из спектаклей Джузеппе Верди "Симон Бокканегра", Джакомо Пуччини "Тоска" и другие произведения, прославившие Дмитрия Хворостовского.
Выдающийся российский оперный баритон, уроженец Красноярска Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. Одна капсула с частью его праха захоронена в Москве, вторая заложена в основание мемориального комплекса в Красноярске. Именем Хворостовского назван красноярский театр оперы и балета, где он начинал карьеру, музыкальная школа, самолет.
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