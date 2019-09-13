Фестиваль имени Дмитрия Хворостовского впервые состоится в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 13 сен - РИА Новости. Фестиваль имени выдающегося оперного певца Дмитрия Хворостовского пройдет на его родине в Красноярске, сообщается на сайте министерства культуры Красноярского края.

"С 16 по 26 октября в Красноярске впервые состоится Фестиваль Дмитрия Хворостовского. Фестиваль учрежден при участии Александра Степановича и Людмилы Петровны Хворостовских, родителей певца, проводится Красноярским фондом развития искусства имени Дмитрия Хворостовского при всесторонней поддержке министерства культуры Российской Федерации и правительства Красноярского края. Художественный руководитель фестиваля - Антон Левахин", - говорится в сообщении.

Фестиваль откроется в день рождения Дмитрия Хворостовского исполнением Реквиема Джузеппе Верди. На следующий день перед красноярцами выступит один из лучших теноров современности Хуан Диего Флорес. Завершится фестиваль праздничным концертом всемирно известной певицы сопрано Анджелы Георгиу, специальным гостем концерта станет Сергей Лейферкус. В программе прозвучат оперные сцены из спектаклей Джузеппе Верди "Симон Бокканегра", Джакомо Пуччини "Тоска" и другие произведения, прославившие Дмитрия Хворостовского.