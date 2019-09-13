Налогоплательщиков будут информировать о долгах через смс

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку правительства РФ, предоставляющую налоговым органам право информировать налогоплательщиков об имеющейся задолженности по налогам, сборам и страховым взносам посредством смс-сообщений и другими способами.

"Налоговым органам в рамках этой поправки предоставляется право информировать налогоплательщиков о наличии задолженности посредством смс и также другими способами, которые не противоречат законодательству, при условии согласия налогоплательщика на такое информирование, имеющееся в письменной форме", - пояснил на заседании комитета заместитель министра финансов Илья Трунин. При этом он напомнил, что сейчас сделать это можно, только направив письмо или проинформировав в личном кабинете.

Согласно поправке, налоговые органы вправе информировать плательщиков налогов, сборов, страховых взносов и налоговых агентов о наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам, процентам посредством смс-сообщений, а также электронной почты или иными не противоречащими законодательству РФ способами. Такое информирование возможно, во-первых, не чаще одного раза в квартал, а, во-вторых, только при условии письменного согласия соответствующего налогоплательщика или налогового агента.