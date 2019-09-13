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РИА Новости

Налогоплательщиков будут информировать о долгах через смс

18:56 13.09.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаМонеты России и конверты с логотипом ФНС РФ
Монеты России и конверты с логотипом ФНС РФ
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку правительства РФ, предоставляющую налоговым органам право информировать налогоплательщиков об имеющейся задолженности по налогам, сборам и страховым взносам посредством смс-сообщений и другими способами.
"Налоговым органам в рамках этой поправки предоставляется право информировать налогоплательщиков о наличии задолженности посредством смс и также другими способами, которые не противоречат законодательству, при условии согласия налогоплательщика на такое информирование, имеющееся в письменной форме", - пояснил на заседании комитета заместитель министра финансов Илья Трунин. При этом он напомнил, что сейчас сделать это можно, только направив письмо или проинформировав в личном кабинете.
Согласно поправке, налоговые органы вправе информировать плательщиков налогов, сборов, страховых взносов и налоговых агентов о наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам, процентам посредством смс-сообщений, а также электронной почты или иными не противоречащими законодательству РФ способами. Такое информирование возможно, во-первых, не чаще одного раза в квартал, а, во-вторых, только при условии письменного согласия соответствующего налогоплательщика или налогового агента.
Соответствующая поправка была поддержана бюджетным комитетом в пятницу в ходе подготовки ко второму чтению законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики.
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