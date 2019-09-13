СМИ рассказали о вызове скорой к Заворотнюк домой

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Актрисе Анастасии Заворотнюк летом вызывали скорую на дом из-за сильной головной боли. Об этом Актрисе Анастасии Заворотнюк летом вызывали скорую на дом из-за сильной головной боли. Об этом пишет "МК".

Артистке стало плохо в конце июня в коттеджном поселке Крекшино. Вызов был принят на имя концертного директора Заворотнюк Марины Потаповой. По информации издания, мать актрисы указала ее личные данные, чтобы избежать огласки.

Ранее СМИ сообщили, что врачи диагностировали у Заворотнюк рак мозга. Она отменила спектакли в театре и перестала публиковать новые фотографии в социальных сетях. Однако концертный директор артистки Стас Христов опроверг сообщения о ее болезни.