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РИА Новости

СМИ рассказали о вызове скорой к Заворотнюк домой

18:55 13.09.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевАктриса Анастасия Заворотнюк перед началом VI торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии "Золотой Орел"
Актриса Анастасия Заворотнюк перед началом VI торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии Золотой Орел
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Актрисе Анастасии Заворотнюк летом вызывали скорую на дом из-за сильной головной боли. Об этом пишет "МК".
Артистке стало плохо в конце июня в коттеджном поселке Крекшино. Вызов был принят на имя концертного директора Заворотнюк Марины Потаповой. По информации издания, мать актрисы указала ее личные данные, чтобы избежать огласки.
Ранее СМИ сообщили, что врачи диагностировали у Заворотнюк рак мозга. Она отменила спектакли в театре и перестала публиковать новые фотографии в социальных сетях. Однако концертный директор артистки Стас Христов опроверг сообщения о ее болезни.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк госпитализировали в одну из столичных клиник в тяжелом состоянии. Христов, в свою очередь, заявил, что артистка сама расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов.
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