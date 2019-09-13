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РИА Новости
Война в Сирии

Эксперт оценил заявление Лаврова об окончании войны в Сирии

18:54 13.09.2019
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© AP Photo / Maya AlleruzzoФлаг террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Багузе, Сирия
Флаг террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в Багузе, Сирия
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Флаг террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Багузе, Сирия. Архивное фото
ДАМАСК, 13 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров своим заявлением об окончании войны в Сирии призвал страны-агрессоры прекратить атаки против САР и помочь возвращению беженцев, заявил РИА Новости сирийский эксперт в военных и стратегических вопросах, бригадный генерал в отставке Мухаммад Аббас.
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал в интервью газете "Труд", что война в Сирии закончилась, отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР. По его словам, сирийцы постепенно восстанавливаются после окончания военных действий, в этих условиях важно содействовать долгосрочному урегулированию кризиса в стране и в регионе.
В сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру
Вчера, 08:24Сказано в эфире
Военный политолог: война в Сирии закончилась, но трудностей еще многоГлава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно закончилась". О том, с чем страна столкнется теперь, рассказал в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин.
"Война на самом деле кончилась", - заявил сирийский эксперт.
Он отметил, что в данный период боевые действия идут, но "итоги уже предрешены, и они в пользу сирийского народа". "Америка не достигнет результатов, на которые рассчитывала в этой войне", - подчеркнул специалист.
"На мой взгляд, заявление Лаврова - это призыв к другим странам, к тем, кто напал на Сирию, прекратить эту агрессию, облегчить возвращение сирийских беженцев. Он подчеркнул, что вся сирийская территория должна быть свободной от присутствия террористических группировок, что необходимо всем вместе сотрудничать для того, чтобы положить конец терроризму в Идлибе", - заявил Аббас.
По словам эксперта, попытки США создать безопасную зону на северо-востоке Сирии не увенчаются успехом, потому что "сирийское государство не позволит попыткам сепаратизма увидеть свет".
"Запад должен осознать, что друзья и союзники Сирии встали на ее сторону и продолжат ее поддерживать в противостоянии с турецкой или американской оккупацией", - заявил Аббас.
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Вчера, 14:29Война в Сирии
Эксперты прокомментировали слова Лаврова об окончании войны в Сирии
По его словам, Россия с помощью силы положила конец международному терроризму, пытавшемуся закрепиться в Сирии. Он отметил, что террористы в Идлибе угрожают всему миру. "Когда будет закончена операция, террористов в Сирии не будет, они должны вернуться туда, откуда прибыли – в Турцию, которая их привезла в САР, или пусть турецкие самолеты вывезут их в родные их страны", - заявил Аббас.
Эксперт подчеркнул, что на данном этапе необходимо привлечение ряда стран к процессу восстановления Сирии после войны. Аббас отметил, что основным условием является снятие американских санкций, лишающих сирийских граждан доступа к ряду продуктов, лекарств, технологий.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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