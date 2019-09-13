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РИА Новости
Культура

Дизайнеры из России получили Гран-при на фестивале "Цветочный джем"

19:10 13.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновПосетители фестиваля "Московское лето. Цветочный джем" в Москве. Архивное фото
Посетители фестиваля Московское лето. Цветочный джем в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Обладателями гран-при московского фестиваля "Цветочный джем" во всех пяти профессиональных номинациях стали российские ландшафтные дизайнеры, передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.
В течение лета члены конкурса "Цветочный джем" трижды осматривали сады участников. Как пояснили представители жюри, важно было увидеть сады в динамике, как они будут меняться. Последний осмотр прошел в начале сентября.
Обладателями Гран-при стали авторы из России: Патрисия Гарсиа Алайо (номинация "Большой выставочный cад"), авторский коллектив компании "Дерево парк" ("Cредний выставочный сад"), Наталья Шушлебина ("Малый выставочный сад"), авторский коллектив компании "Сокотра" ("Ландшафтный проект для социальных территорий"), а также Серго Попов, Анна Аникина, Оксана Криста ("Студенческий конкурс проектов").
"Стоит отметить, что это мероприятие не только для профессионалов, оно для людей - сады не закрыты на отдельных территориях, их видят все, каждый может дать свою оценку", - отметил замруководителя департамента торговли и услуг города Москвы Денис Косторной.
Как добавили организаторы фестиваля, особое внимание в этом году было уделено социальным садам, которые появились на территориях школ, интернатов, больниц и многих других учреждений социального назначения. В следующем году такие сады могут появиться на территориях московских музеев и в хосписах.
"Сады, созданные в рамках этой номинации - это не просто сады, это проект, который направлен на помощь тем, кто находится в этих учреждениях, эти сады развлекают, позволяют адаптироваться, помочь в реабилитации. Они останутся в учреждениях и продолжат радовать взор посетителей", - добавил Косторной.
В этом году сады участников "Цветочного джема" открылись в Москве 20 июня и будут работать до конца сентября. Цветочные сады Москвы украсили почти 7 тысяч квадратных метров общественных пространств столицы. Для их создания было использовано более 200 тысяч различных растений.
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