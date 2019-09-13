Дизайнеры из России получили Гран-при на фестивале "Цветочный джем"

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Обладателями гран-при московского фестиваля "Цветочный джем" во всех пяти профессиональных номинациях стали российские ландшафтные дизайнеры, передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.

В течение лета члены конкурса "Цветочный джем" трижды осматривали сады участников. Как пояснили представители жюри, важно было увидеть сады в динамике, как они будут меняться. Последний осмотр прошел в начале сентября.

Обладателями Гран-при стали авторы из России: Патрисия Гарсиа Алайо (номинация "Большой выставочный cад"), авторский коллектив компании "Дерево парк" ("Cредний выставочный сад"), Наталья Шушлебина ("Малый выставочный сад"), авторский коллектив компании "Сокотра" ("Ландшафтный проект для социальных территорий"), а также Серго Попов, Анна Аникина, Оксана Криста ("Студенческий конкурс проектов").

"Стоит отметить, что это мероприятие не только для профессионалов, оно для людей - сады не закрыты на отдельных территориях, их видят все, каждый может дать свою оценку", - отметил замруководителя департамента торговли и услуг города Москвы Денис Косторной.

Как добавили организаторы фестиваля, особое внимание в этом году было уделено социальным садам, которые появились на территориях школ, интернатов, больниц и многих других учреждений социального назначения. В следующем году такие сады могут появиться на территориях московских музеев и в хосписах.

"Сады, созданные в рамках этой номинации - это не просто сады, это проект, который направлен на помощь тем, кто находится в этих учреждениях, эти сады развлекают, позволяют адаптироваться, помочь в реабилитации. Они останутся в учреждениях и продолжат радовать взор посетителей", - добавил Косторной.