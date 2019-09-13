США ввели санкции против трех хакерских групп из КНДР

ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Министерство финансов США включило в санкционный список три хакерские группировки, которые Вашингтон считает северокорейскими.

В опубликованном сообщении указано, что санкции вводятся в отношении групп Andariel, Bluenoroff и Lazarus Group. Согласно информации из открытых источников, последняя причастна к целому ряду кибератак и преступлений за последние годы, а Andariel и Bluenoroff являются ее подразделениями.

Как пояснил минфин, указанные хакерские группировки "контролируются правительством Северной Кореи" и имеют отношение к главному разведывательному управлению КНДР. В минфине США отмечают, что указанные группы осуществляли хакерские атаки для поддержки незаконных оружейной и ракетной программ КНДР.