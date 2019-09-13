Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T18:44Z
https://ria.ru/20190913/1558675613.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155732/90/1557329069_0:317:3077:2047_1036x0_80_0_0_b060a6a8715e6be2f464bc416b883a06.jpg
РИА Новости

США ввели санкции против трех хакерских групп из КНДР

18:44 13.09.2019
269
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомпьютер
Компьютер
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Компьютер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Министерство финансов США включило в санкционный список три хакерские группировки, которые Вашингтон считает северокорейскими.
В опубликованном сообщении указано, что санкции вводятся в отношении групп Andariel, Bluenoroff и Lazarus Group. Согласно информации из открытых источников, последняя причастна к целому ряду кибератак и преступлений за последние годы, а Andariel и Bluenoroff являются ее подразделениями.
Как пояснил минфин, указанные хакерские группировки "контролируются правительством Северной Кореи" и имеют отношение к главному разведывательному управлению КНДР. В минфине США отмечают, что указанные группы осуществляли хакерские атаки для поддержки незаконных оружейной и ракетной программ КНДР.
В США подчеркивают, что продолжат давление на Пхеньян с помощью введения новых и поддержания действующих санкций.
Хакеры
26 июня, 08:07РИА Новости
В США женщина отдала мошенникам $135 тысяч за "борьбу с русскими хакерами"
160009
Обсудить 0
Министерство финансов СШАКНДРСШАВ мире
Рекомендуем
Министерство финансов США в Вашингтоне
США потребовали от Ливана срочно ликвидировать попавший под санкции банк
РИА
Новости
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
США раскритиковали решение суда в Гибралтаре отпустить иранский танкер
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Минфин США потребовал от всех стран не покупать иранскую нефть
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал, во сколько обходится США нелегальная миграция
Лента
новостей
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
Более 60 домов остались без света из-за пожара на подстанции в Петербурге
Американская военная техника в Сирии
В Пентагоне опровергли сообщения о планах увеличить число военных в Сирии
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Богданов встретился с послом Германии
Военнослужащие армии Украины
В ЛНР задержали агента СБУ по подозрению в причастности к четырем терактам
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Франция, Германия, Британия и ЕС призвали Иран вернуться к исполнению СВПД
Редкий королевский гобелен, который хранился в соборе Парижской Богоматери
Специалистам удалось спасти гобелен, хранившийся в Нотр-Даме
Разграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией.
Цхинвал и Тбилиси не пришли к компромиссу по блокпосту на границе
Здание министерства финансов США в Вашингтоне
Отставка Болтона не скажется на санкциях против Ирана, заверил минфин США
Отделение Приватбанка
Гаагский арбитраж отказал России в пересмотре юрисдикции иска Приватбанка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден сообщил о тайной женитьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
Лента новостейМолния