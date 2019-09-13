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РИА Новости
Оренбургская область

Оренбургская область направит 384 млн рублей на сохранение лесов

18:38 13.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛес
Лес
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ОРЕНБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Власти Оренбургской области направят 384 миллиона рублей на реализацию проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", при этом более 320 миллионов рублей будут выделены из федерального бюджета, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

"Объем финансового обеспечения на весь период реализации проекта до 2024 года составляет 384 миллиона рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 327,3 миллиона рублей", – цитирует пресс-служба исполняющего обязанности первого заместителя министра лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области Михаила Смирнова.

В рамках проекта по сохранению лесов планируется на 100% обеспечить "баланс выбытия и воспроизводства лесов" и снизить ущерб от лесных пожаров на 60%. В текущем году на сохранение лесов направлены более 97 миллионов рублей, на оснащение подведомственных министерству учреждений лесопожарной и лесохозяйственной техникой и оборудованием – более 73 миллионов рублей. На проведение мероприятий по охране лесов от пожаров выделены субвенции из федерального бюджета в размере более 66 миллионов рублей.
По словам Смирнова, в рамках проекта Минлесхоз Оренбуржья планирует оснастить подведомственные учреждения лесопожарной техникой и оборудованием для охраны лесов от пожаров, в том числе для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Кроме того, ежегодно планируется запасать до 850 килограммов лесных семян для восстановления деревьев на всех участках вырубленных и погибших лесов, а также увеличивать площади искусственного лесовосстановления не менее, чем на 15 гектаров ежегодно за счет внебюджетных средств.
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"В рамках проекта по формированию запаса лесных семян для проведения лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесов министерством были закуплены 245 килограммов семян сосны обыкновенной. В настоящий момент запас семян хвойных пород в министерстве составляет 735 килограммов. В дальнейшем семена будут высеяны в лесных питомниках, где будут выращены сеянцы для будущих посадок в государственном лесном фонде", – сказал Смирнов.
И.о. первого замминистра лесного хозяйства Оренбуржья добавил, что наибольшее количество лесных пожаров в Оренбургской области произошли в районах с повышенной рекреационной нагрузкой, в частности в Оренбургском районе, Соль-Илецком городском округе и в восточной части Оренбургской области – в Гайском и Кувандыкском городских округах, в городе Орске и Домбаровском районе.
По данным пресс-службы, в Оренбуржье в этом году произошли 126 лесных пожаров, из них 10 крупных с площадью возгорания более 25 гектаров. Режим чрезвычайной ситуации в области вводился восемь раз, из них семь раз из-за пожаров. Всего огнем были охвачены 1 253,7 гектара, в том числе 773,7 гектара покрытых лесом. Центр пожаротушения и охраны лесов Оренбургской области предотвратил 47 природных пожаров, угрожающих распространением на земли лесного фонда, общей площадью почти 600 гектаров.
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