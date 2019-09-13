Зеленский прокомментировал возможность проведения выборов в Донбассе

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о выборах на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе пока говорить преждевременно, необходимо провести встречу в "нормандском формате".

По его словам, "сначала вопрос обмена людей, потом вопрос разведения войск". "А только после этого мы можем говорить про формат выборов на оккупированных территориях… Если мы считаем, что Донбасс – это Украина, то местные выборы там должны пройти по украинскому законодательству", - заявил Зеленский.