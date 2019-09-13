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РИА Новости

Зеленский прокомментировал возможность проведения выборов в Донбассе

18:35 13.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады. Архивное фото
КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о выборах на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе пока говорить преждевременно, необходимо провести встречу в "нормандском формате".
"Информацию о возможности выборов на оккупированных территориях я могу прокомментировать только после того, как мы договоримся в "нормандском формате", потому что это часть минских договоренностей. Поэтому говорить преждевременно. У нас может быть только теоретический диалог. Условия все прописаны в минских договоренностях", - заявил Зеленский в ходе совместного брифинга с президентом Эстонии Керсти Кальюланд, который транслировался на странице офиса президента в Facebook.
По его словам, "сначала вопрос обмена людей, потом вопрос разведения войск". "А только после этого мы можем говорить про формат выборов на оккупированных территориях… Если мы считаем, что Донбасс – это Украина, то местные выборы там должны пройти по украинскому законодательству", - заявил Зеленский.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Выборы в ДНР и ЛНР состоятся по Российским законам потому что там уже нет граждан с Украинскими паспортами. Донбасс это уже Россия . А ВСУкраины по-любому убегут или перейдут в ВС Новороссии.
13 сентября, 20:28
iil.1964
3120024
Граждане Украины не считают ДНР и ЛНР территорией Украины. Давно пора было отдать Донбасс России и небыли бы нищеты на Украине.
13 сентября, 20:37
iil.1964
2620004
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