Зеленский прокомментировал возможность проведения выборов в Донбассе

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о выборах на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе пока говорить преждевременно, необходимо провести встречу в "нормандском формате".
"Информацию о возможности выборов на оккупированных территориях я могу прокомментировать только после того, как мы договоримся в "нормандском формате", потому что это часть минских договоренностей. Поэтому говорить преждевременно. У нас может быть только теоретический диалог. Условия все прописаны в минских договоренностях", - заявил Зеленский в ходе совместного брифинга с президентом Эстонии Керсти Кальюланд, который транслировался на странице офиса президента в Facebook.
По его словам, "сначала вопрос обмена людей, потом вопрос разведения войск". "А только после этого мы можем говорить про формат выборов на оккупированных территориях… Если мы считаем, что Донбасс – это Украина, то местные выборы там должны пройти по украинскому законодательству", - заявил Зеленский.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru