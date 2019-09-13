Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об экстренной госпитализации актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об экстренной госпитализации актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает RT

Собеседник телеканала отметил, что ему бы "не хотелось верить" в сообщения о тяжелом состоянии артистки.

"Но, если это правда, мы будем молить всевышнего, чтобы она выкарабкалась из этой ситуации, потому что мы ее очень любим", — добавил Пригожин.

Раннее в ряде СМИ появились сообщения о том, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание. При этом ее концертный директор Стас Христов заявил, что с ней "все нормально". Сама телеведущая отказалась комментировать слухи о болезни. Она добавила, что сейчас не может участвовать ни в каких мероприятиях.