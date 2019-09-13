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РИА Новости

Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

18:33 13.09.2019 (обновлено: 23:12 13.09.2019)
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© QueenМайк Гроуз, Роджер Тейлор, Фредди Меркьюри и Брайан Мэй. 1970
Майк Гроуз, Роджер Тейлор, Фредди Меркьюри и Брайан Мэй. 1970
© Queen
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
Пилотный проект министерства просвещения и министерства культуры РФ по введению культурных нормативов начнется в восьми регионах России с 1 сентября. Как ранее сообщала заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, проект стартует в Татарстане, Коми, Ставропольском крае, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях. В министерстве культуры России рассказали РИА Новости, что идея проекта "Культурный норматив школьника" заключается в комплексе мероприятий по организации посещения выставок, спектаклей, кинофильмов.
Рекомендуемый перечень произведений включает произведения искусства по направлениям "Изобразительное искусства", "Музыка", "Литература", "Архитектура", "Кинематограф", "Театр".
Школьникам, в частности, предлагается изучать картины Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Николая Рериха, иконы Андрея Рублева, полотна Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли, скульптуру "Медный всадник" Этьена Мориса Фальконе, "Самсона" Михаила Козловского и многие другие в зависимости от возраста.
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Ученикам младших классов рекомендуется ознакомиться с оперой "Руслан и Людмила" Михаила Глинки, балетом "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" Петра Чайковского. Из зарубежной музыки в список попали опера "Волшебная флейта" Моцарта. В список для школьников старших классов включили песню All you need is love группы The Beatles, Bohemian rhapsody группы Queen. Smells like teen spirit группы Nirvana, композиции Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, Андрея Макаревича.
В список фильмов включили мультфильмы Федора Хитрука, Константина Бронзита, Александра Татарского, перечень картин составляют "Баллада о солдате" Григория Чухрая, "Гардемарины, вперед!" Светланы Дружининой, "Иваново детство" Андрея Тарковского, "Общество мертвых поэтов" Питера Уира, "Унесенные призраками" Хаяо Миядзяки, "Список Шиндлера" Стивена Спилберга и многие другие.
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1 сентября, 00:35Культура
В школах восьми регионов стартует проект по введению культурных нормативов
63522582
Обсудить 18
NirvanaМинистерство культуры РФThe BeatlesРоссияОбщество
Популярные комментарии
Зачем эта иностранщина? А фильмы "Два капитана" и "Овод" в этом нормативе есть?
13 сентября, 18:59
Владимир Ф. Быченков
3500006
Для " полного счастья " не хватает , что-то типа Аэросмит , Кисс , Шнура )))))))))
13 сентября, 19:48
BBlacTiger74
15140002
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