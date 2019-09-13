Главу "новой церкви" Украины пригласили в США

АФИНЫ, 13 сен - РИА Новости. Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко в октябре посетит США по приглашению ордена архонтов Константинопольского патриарха, где хотят отметить его "вклад в единство православия", сообщил РИА Новости источник в американской архиепископии.

"Епифаний приглашен на ежегодное собрание архонтов. Оно пройдет 19 октября под председательством отца Александроса Карлуцоса", - сказал собеседник агентства.

Архонт – почетное звание, дающееся патриархом за различные заслуги перед церковью. Орден архонтов принадлежит Вселенскому патриарху. Карлуцоса называют "неофициальным министром иностранных дел Константинопольского патриархата". Он поддерживает связь Константинопольского патриарха с архиепископией и близко знаком с влиятельными личностями из Белого дома и государственного департамента, бывшими президентами США и видными деятелями Православной и Римско-католической церкви.

"На собрании 19 октября будут чествовать Епифания за его вклад в единство православия", - сказал собеседник агентства.

Он сказал, что будет организован очень большой прием. По его словам, на торжественном ужине выступят архиепископ Америки Элпидофор и отец Карлуцос.

"Прием пройдет в гостинице "Хилтон", будет более тысячи приглашенных со всей Америки", - сказал он.

Епифаний вместе с Элпидофором отслужат также литургию.

"В украинскую проблему очень сильно вовлечена американская архиепископия, которая принадлежит Константинопольскому патриарху", - сказал собеседник агентства.

В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

Вскоре после этого Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата".

"Варфоломей в США не едет"

Собеседник агентства также сказал, что поездка патриарха Варфоломея в Америку вряд ли состоится. Поездка планировалась на июль. В Америке Варфоломей не был 10 лет.

"У Варфоломея есть приглашение от госсекретаря Майка Помпео. Варфоломей должен был выступить с речью о мире между религиями. Но визит подвис в воздухе. Несколько раз переносился, на май, на июль, затем на октябрь. Но и на октябрь не удалось согласовать программу пребывания патриарха. И на поездку нет денег, ни одна митрополия не захотела участвовать финансово в организации поездки, и не из-за украинской проблемы, по другим причинам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, подобные поездки патриарха стоят очень дорого.

"Без денег ничего не происходит. Каждая поездка патриарха в США обходится минимум в пять миллионов долларов. Он живет в лучших гостиницах, приезжает не один, у него 10-15 человек, и это стоит дорого", - пояснил он.