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РИА Новости

Богданов встретился с послом Германии

18:16 13.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов принял назначенного посла ФРГ в Москве Гезу Андреаса фон Гайра, с которым обсудил урегулирование кризиса в Ливии и в целом обстановку на Ближнем Востоке.
"В ходе беседы обсуждалась проблематика урегулирования кризиса в Ливии, а также в целом складывающаяся обстановка в регионе Ближнего Востока и Северной Африки", - отмечается в сообщении МИД РФ.
Новый посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр на прошлой неделе вручил копии верительных грамот замглавы МИД РФ Владимиру Титову. Он сменил Рюдигера фон Фрича, занимавшего пост посла ФРГ в РФ с марта 2014 года.
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