Богданов встретился с послом Германии

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов принял назначенного посла ФРГ в Москве Гезу Андреаса фон Гайра, с которым обсудил урегулирование кризиса в Ливии и в целом обстановку на Ближнем Востоке.

"В ходе беседы обсуждалась проблематика урегулирования кризиса в Ливии, а также в целом складывающаяся обстановка в регионе Ближнего Востока и Северной Африки", - отмечается в сообщении МИД РФ.