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РИА Новости

Цхинвал и Тбилиси не пришли к компромиссу по блокпосту на границе

18:13 13.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРазграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией.
Разграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Разграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией. . Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 13 сен - РИА Новости. Очередная техническая встреча представителей Южной Осетии и Грузии в формате механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) не привела к конкретным результатам, заявил глава югоосетинской делегации Егор Кочиев.
"Грузинская сторона отказывается от каких-либо разговоров, настаивая, что их блокпост не несет опасности", - приводит агентство Sputnik Южная Осетия слова Кочиева.
В столице Южной Осетии городе Цхинвал
12 сентября, 19:28РИА Новости
В Южной Осетии заявили об активизации грузинских полицейских на границе
По его словам, единственной темой обсуждения на встрече в пятницу стал незаконный блокпост грузинской полиции в районе села Уиста (Цнелис) Знаурского района Южной Осетии. Югоосетинская сторона в ходе встречи в очередной раз озвучила свой вариант разрешения напряженности, предложив представителям Грузии снять пост и вывести из этой зоны вооруженных людей.
Кроме того, Кочиев опроверг слухи о присутствии иностранных вооруженных сил в данном районе. Дату следующей встречи стороны еще не определили.
В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис Знаурского района. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. В четверг пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории.
Ситуация обсуждается на технических встречах формата МПРИ с участием представителей ОБСЕ, ЕС и РФ.
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
10 сентября, 13:34РИА Новости
Расмуссен посоветовал Грузии вступать в НАТО "без Абхазии и Южной Осетии"
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ОБСЕЕвросоюзЮжная ОсетияРоссияГрузияВ мире
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