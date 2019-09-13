Цхинвал и Тбилиси не пришли к компромиссу по блокпосту на границе

Разграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией. . Архивное фото

Разграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией.

ЦХИНВАЛ, 13 сен - РИА Новости. Очередная техническая встреча представителей Южной Осетии и Грузии в формате механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) не привела к конкретным результатам, заявил глава югоосетинской делегации Егор Кочиев.

"Грузинская сторона отказывается от каких-либо разговоров, настаивая, что их блокпост не несет опасности", - приводит агентство Sputnik Южная Осетия слова Кочиева.

По его словам, единственной темой обсуждения на встрече в пятницу стал незаконный блокпост грузинской полиции в районе села Уиста (Цнелис) Знаурского района Южной Осетии. Югоосетинская сторона в ходе встречи в очередной раз озвучила свой вариант разрешения напряженности, предложив представителям Грузии снять пост и вывести из этой зоны вооруженных людей.

Кроме того, Кочиев опроверг слухи о присутствии иностранных вооруженных сил в данном районе. Дату следующей встречи стороны еще не определили.

В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис Знаурского района. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. В четверг пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории.