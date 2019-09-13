Собчак объяснила, почему ее свадебный катафалк нарушал ПДД

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак объяснила, почему она с мужем Константином Богомоловым ехала в свадебном автомобиле-катафалке с открытым багажником.
"А ГИБДД и правда мучает моих водителей, почему катафалк был открыт? Спойлер – потому что мы дышим!" – написала она в Telegram-канале.
Собчак и Богомолов поженились в Москве. Церемония бракосочетания состоялась в Грибоедовском ЗАГСе, куда пара приехала на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".
Позднее в Госинспекции отметили, что автомобиль нарушил правила дорожного движения: машина ехала с открытыми багажником, а молодожены не были пристегнуты. Сейчас ГИБДД изучает видеозапись со свадьбы.
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