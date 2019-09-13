Собчак объяснила, почему ее свадебный катафалк нарушал ПДД

Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак у памятника Владимиру Великому в Москве

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак объяснила, почему она с мужем Константином Богомоловым ехала в свадебном автомобиле-катафалке с открытым багажником.

"А ГИБДД и правда мучает моих водителей, почему катафалк был открыт? Спойлер – потому что мы дышим!" – написала она в Telegram-канале.

Собчак и Богомолов поженились в Москве. Церемония бракосочетания состоялась в Грибоедовском ЗАГСе, куда пара приехала на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".