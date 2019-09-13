В НАСА рассказали, какие задачи роботы смогут решать в космосе в будущем

ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. НАСА рассчитывает, что в будущем роботы из США и России будут вместе работать в космосе так же успешно, как люди, заявил РИА Новости представитель ведомства Джошуа Фитч.

"Глядя на многие успехи, которых, работая вместе в космосе, достигли наши человеческие экипажи, думаю, наши роботы точно так же смогут делать это", – сказал Фитч.

Ранее в августе на МКС побывал российский робот Skybot F-850 ("Федор"). Под управлением российского космонавта робот выполнил ряд заданий, после чего вернулся на Землю. Как сообщил представитель американского космического ведомства, "расписание не предусматривало общения с ним астронавтов НАСА".

Собеседник агентства отметил, что роботы важны для исследования космоса.

"Будущие полеты на Луну и Марс и другие далекие миры дают много возможностей для исследований, но, поскольку время астронавтов всегда будет ограничено и некоторую работу просто нецелесообразно делать людям вручную, роботы могут дополнять людей, выполняя задачи автономно или под удаленным наблюдением с Земли", - сказал Фитч.

По его словам, роботы могут выполнять разные задания, чтобы повысить производительность людей. "Они могут выполнять монотонные, требующие многократных повторов или долгого времени работы или опасные задания и тем самым обеспечивать безопасность экипажа, как, например, работать в суровых условиях открытого космоса за пределами станции. Они могут быть задействованы в подготовительной и разведывательной работе, чтобы помочь подготовиться к работе экипажа или помогать астронавтам, действуя параллельно с ними, или завершать задачи, предназначенные для людей или начатые ими", - отметил представитель НАСА.

Он сообщил, что в конце текущего года НАСА намерено вновь отправить на орбиту робота-андроида Robonaut 2, который ранее уже совершал экспериментальный полет на МКС в 2011 году. Робот находился на орбите до 2018 года, хотя с 2014 года фактически не функционировал.