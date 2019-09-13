Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T18:10Z
https://ria.ru/20190913/1558674487.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154906/43/1549064329_0:0:1916:1077_1036x0_80_0_0_49fb8c4895c57fbd7651f12ed44f777d.jpg
РИА Новости

В НАСА рассказали, какие задачи роботы смогут решать в космосе в будущем

18:10 13.09.2019
112
CC0 / lace0182 / NASA centre in FloridaЦентр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США
CC0 / lace0182 / NASA centre in Florida
ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. НАСА рассчитывает, что в будущем роботы из США и России будут вместе работать в космосе так же успешно, как люди, заявил РИА Новости представитель ведомства Джошуа Фитч.
"Глядя на многие успехи, которых, работая вместе в космосе, достигли наши человеческие экипажи, думаю, наши роботы точно так же смогут делать это", – сказал Фитч.
Ранее в августе на МКС побывал российский робот Skybot F-850 ("Федор"). Под управлением российского космонавта робот выполнил ряд заданий, после чего вернулся на Землю. Как сообщил представитель американского космического ведомства, "расписание не предусматривало общения с ним астронавтов НАСА".
Собеседник агентства отметил, что роботы важны для исследования космоса.
Международная космическая станция
12 августа, 05:02РИА Новости
США отправят своего робота на МКС вслед за Россией
"Будущие полеты на Луну и Марс и другие далекие миры дают много возможностей для исследований, но, поскольку время астронавтов всегда будет ограничено и некоторую работу просто нецелесообразно делать людям вручную, роботы могут дополнять людей, выполняя задачи автономно или под удаленным наблюдением с Земли", - сказал Фитч.
По его словам, роботы могут выполнять разные задания, чтобы повысить производительность людей. "Они могут выполнять монотонные, требующие многократных повторов или долгого времени работы или опасные задания и тем самым обеспечивать безопасность экипажа, как, например, работать в суровых условиях открытого космоса за пределами станции. Они могут быть задействованы в подготовительной и разведывательной работе, чтобы помочь подготовиться к работе экипажа или помогать астронавтам, действуя параллельно с ними, или завершать задачи, предназначенные для людей или начатые ими", - отметил представитель НАСА.
Он сообщил, что в конце текущего года НАСА намерено вновь отправить на орбиту робота-андроида Robonaut 2, который ранее уже совершал экспериментальный полет на МКС в 2011 году. Робот находился на орбите до 2018 года, хотя с 2014 года фактически не функционировал.
030000
Обсудить 1
Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Международная космическая станцияНАСАРоссияСШАРИА Наука
Рекомендуем
Международная космическая станция
НАСА планирует вновь отправить робота-андроида на МКС в конце года
РИА
Новости
Транспортировка ракеты-носителя Союз-ФГ
На Байконуре началась финальная подготовка к пуску ракеты "Союз-ФГ"
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
На Ямале расселят миллион квадратных метров аварийного жилья
Макет спутника ГЛОНАСС-М
Один из трех проблемных спутников "Глонасс-М" вернули с техобслуживания
Лента
новостей
Международная космическая станция
Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
Вид на Землю
В США заявили о прекращении существования российского военного спутника
Разграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией.
Цхинвал и Тбилиси не пришли к компромиссу по блокпосту на границе
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Франция, Германия, Британия и ЕС призвали Иран вернуться к исполнению СВПД
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
США раскритиковали решение суда в Гибралтаре отпустить иранский танкер
Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании коллегии министерства энергетики РФ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 5 апреля 2019
Министры энергетики России и Ирана обсудили двустороннее сотрудничество
Кречет
Эксперты назвали возможную опасность разведения кречетов на Камчатке
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса
Глава МИД Венесуэлы встретился с верховным комиссаром ООН
Так выглядела бы мощнейшая сверхновая Вселенной ASASSN-15lh на планете в 10 тысячах световых лет от нее
Загадки сверхновых. Как происходят самые смертоносные взрывы в космосе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
22:38СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Лента новостейМолния