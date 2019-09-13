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РИА Новости

Франция, Германия, Британия и ЕС призвали Иран вернуться к исполнению СВПД

18:09 13.09.2019
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 сен – РИА Новости. Министры иностранных дел Франции, Германии, Великобритании и верховный представитель Евросоюза выразили обеспокоенность в связи с последними заявлениями и действиями Ирана и призывали его свернуть деятельность, которая не соответствует его обязательствам по Совместному всеобъемлющему плану действий, говорится в совместном коммюнике.
"Франция, Германия, Великобритания и верховный представитель ЕС выражают свою глубокую обеспокоенность в связи с недавними заявлениями и действиями Ирана, противоречащими его обязательствам в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - отмечается в совместном коммюнике, которое было распространено пресс-службой МИД Франции.
Отмечается, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в своем докладе 8 сентября подтвердило, что усовершенствованные центрифуги были установлены или устанавливаются в Натанзе. "Мы глубоко обеспокоены этой деятельностью", - дополняется в заявлении.
"Мы убеждены, что последние события подчеркивают необходимость дипломатических усилий по деэскалации и возобновлению диалога, который мы полностью поддерживаем. Мы продолжаем поддерживать СВПД и настоятельно призываем Иран свернуть свою деятельность, которая не соответствует его обязательствам в рамках СВПД, и воздерживаться от дальнейших действий. Мы призываем Иран сотрудничать с МАГАТЭ по всем соответствующим вопросам, в том числе касающимся соглашения о всеобъемлющих гарантиях", - подчеркивают министры трех стран и верховный представитель ЕС.
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Иран ранее объявил о третьих по счету мерах страны по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки в качестве ответной меры на выход более года назад США из договоренности и, как заявляют в Тегеране, из-за отсутствия приверженности соглашению европейских участников сделки. Тегеран решил с 6 сентября не связывать себя ограничениями, предусмотренными ядерной сделкой относительно исследований и разработок в сфере ядерных технологий.
В Тегеране сообщили, что задействуют ряд центрифуг вне положений ядерного соглашения.
Так, по данным агентства Франс Пресс, МАГАТЭ после проверок, проведенных с началом последнего этапа сокращения Тегераном ядерных обязательств, сообщило, что на 7 сентября Иран установил или устанавливал 22 центрифуги типа IR-4, одну IR-5, 30 IR-6 и три IR-6s. Отмечается, что центрифуги были установлены на ядерном объекте в Натанзе.
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Выигрывает только Россия: Запад устал от антииранских санкций
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МАГАТЭМИД Франции‎ВеликобританияФранцияГерманияСШАВ мире
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