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РИА Новости

Россия и Чехия договорились об объеме авиасообщения

18:15 13.09.2019 (обновлено: 19:09 13.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с информацией о рейсах в аэропорту "Шереметьево". 2 июля 2019
Электронное табло с информацией о рейсах в аэропорту Шереметьево. 2 июля 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия и Чехия договорились продолжить авиасообщение между странами как минимум в прежнем объеме, сообщили журналистам в пресс-службе Минтранса РФ.
"Как минимум в прежнем", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос, будет ли продолжено авиасообщение между странами как минимум в прежнем объеме.
Ранее в пятницу глава департамента Минтранса РФ в области гражданской авиации Светлана Петрова сообщала РИА Новости, что переговоры об урегулировании ситуации в авиасообщении между Россией и Чехией завершились успешно, подписан меморандум о полном снятии ограничений на частоту рейсов между аэропортом "Жуковский" и Прагой.
"Аэрофлот" 2 июля текущего года отменил ряд рейсов в Прагу из Москвы из-за решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. О приостановке полетов в Чехию сообщила и "Победа". Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам.
Здание аэропорта Жуковский
Вчера, 18:46Радио
"Сложные переговоры". Россия и Чехия сняли все ограничения на перелеты
Позднее минтранс Чехии сообщил, что власти республики разрешили авиакомпаниям РФ возобновить полеты до 7 июля после аналогичного решения российской стороны. Посольство РФ в Праге в своем комментарии к заявлению МИД Чехии по ситуации с авиасообщением поддержало настрой чешской стороны на скорейшее урегулирование проблем.
Минтранс РФ 4 июля сообщал, что Россия предложила перенести окончательное решение о формате дальнейшего сотрудничества в области воздушного сообщения на сентябрь - конец летнего сезона. В ведомстве отмечали, что такой шаг позволит гражданам двух стран спокойно планировать свои путешествия в разгар сезона. Представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка позднее в этот же день сообщил РИА Новости, что министерства транспорта Чехии и РФ договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между обеими странами и до конца лета продолжат переговоры для обсуждения дальнейшего сотрудничества.
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