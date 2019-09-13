Россия и Чехия договорились об объеме авиасообщения

Электронное табло с информацией о рейсах в аэропорту "Шереметьево". 2 июля 2019

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия и Чехия договорились продолжить авиасообщение между странами как минимум в прежнем объеме, сообщили журналистам в пресс-службе Минтранса РФ.

"Как минимум в прежнем", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос, будет ли продолжено авиасообщение между странами как минимум в прежнем объеме.

Ранее в пятницу глава департамента Минтранса РФ в области гражданской авиации Светлана Петрова сообщала РИА Новости, что переговоры об урегулировании ситуации в авиасообщении между Россией и Чехией завершились успешно, подписан меморандум о полном снятии ограничений на частоту рейсов между аэропортом "Жуковский" и Прагой.

"Аэрофлот" 2 июля текущего года отменил ряд рейсов в Прагу из Москвы из-за решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. О приостановке полетов в Чехию сообщила и "Победа". Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам.

Позднее минтранс Чехии сообщил, что власти республики разрешили авиакомпаниям РФ возобновить полеты до 7 июля после аналогичного решения российской стороны. Посольство РФ в Праге в своем комментарии к заявлению МИД Чехии по ситуации с авиасообщением поддержало настрой чешской стороны на скорейшее урегулирование проблем.