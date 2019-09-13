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РИА Новости

Евросоюз направил наблюдателей на выборы в Косово

18:03 13.09.2019
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© AFP 2019 / Armend NIMANIФлаг Косово
Флаг Косово
© AFP 2019 / Armend NIMANI
Флаг Косово. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Евросоюз направил миссию наблюдателей на предстоящие в октябре в Косово выборы, сообщила в пятницу европейская внешнеполитическая служба.
Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики Косово пройдут 6 октября. На 120 мест в косовском заксобрании претендуют четыре коалиции, 20 политических партий и один независимый кандидат. Ранее эксперт, директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан IFIMES (Любляна) доктор наук Зияд Бечирович заявил о возможных "махинациях" на этих выборах.
"В ответ на приглашение президента Хашима Тачи ЕС направил миссию по наблюдению за выборами в Косово на досрочные парламентские выборы, запланированные на 6 октября", - говорится в сообщении.
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Глава европейской дипломатии Федерика Могерини, комментируя это решение, заявила, что "Косово остается политическим приоритетом для ЕС".
"Уверена, что развертывание наблюдательной миссии ЕС будет способствовать проведению заслуживающих доверия и транспарентных выборов. Все заинтересованные стороны и общины должны иметь возможность участвовать в этом процессе и высказывать свое мнение о будущем Косово", - приводятся ее слова в заявлении.
Основная группа миссии по наблюдению за выборами в составе девяти аналитиков уже прибыла в Приштину и останется в стране до завершения избирательного процесса. Позднее в сентябре к основной группе присоединятся 18 долгосрочных наблюдателей, которые будут развернуты по всей стране, а позднее в течение недели выборов - еще 36 краткосрочных наблюдателей.
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