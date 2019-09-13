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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Француз, нашедший слабости в системе онлайн-голосования, получил свой бонус

18:02 13.09.2019
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© Максим Денисов Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
© Максим Денисов
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что отправленный им 1 миллион рублей наконец-то дошел до французского криптографа, обнаружившего слабые места в системе электронного голосования, которая использовалась на выборах в Мосгордуму.
Венедиктов 27 августа заявил, что перевел 1 миллион рублей французу Пьеррику Годри, который нашел уязвимости в системе онлайн-голосования в ходе тестирования системы перед выборами в МГД. Тогда Венедиктов объявил, что француз получит 1 млн рублей, если во время тестирования системы голосования, которое прошло в Москве 21 августа, никто другой не сможет ее взломать. Остальной "денежный фонд" распределят между специалистами, которые помогли найти уязвимости в системе.
"Наконец-то до французского криптолога Пьеррика Годри, указавшего на уязвимость э-голосования в Москве в начале августа, дошел 1 миллион рублей. Валютное регулирование и прочее...", - написал Венедиктов.
Ранее Годри заявил РИА Новости, что принимает обещанный выигрыш в 1 миллион рублей. По его словам, он уже получил официальное уведомление о предоставлении ему вознаграждения. Как рассказали Годри и Венедиктов, рабочая группа электронного штаба, департамент информационных технологий и французский криптограф остаются в контакте, обмениваются мнениями.
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Перед тем как использоваться на выборах, система для электронного голосования была несколько раз протестирована москвичами, а также IT-специалистами и хакерами, которым предоставили возможность взломать систему. По итогам четырех тестов система так и не была взломана. Последние тесты прошли успешно, без функциональных сбоев.
Выборы в столичный парламент прошли в Москве 8 сентября, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. При этом впервые в стране на трех участках в Москве прошел эксперимент по проведению электронного голосования.
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