В Нижегородской области испытывают производство порошковой металлургии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен — РИА Новости. Опытно-промышленные испытания комплекса по производству металлических порошков стартовали в пятницу в городе Кулебаки Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин.

Комплекс ООО "Гранком" (дочернее предприятие ПАО "Русполимет") станет первым предприятием в России, где будут выпускать не только специальные порошки и гранулы, но и изделия из них.

"Порошковая металлургия сегодня - один из самых быстрорастущих секторов отрасли во всем мире. Это новое слово в развитии машиностроения, которое позволит создавать более прочные детали с повышенными свойствами. России просто необходимо было иметь свое производство, и для нас очень важно, что создано оно именно в Нижегородской области. По сути, здесь сделан настоящий технологический прорыв, позволивший снизить зависимость от импортных поставок", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Губернатор отметил эффективное взаимодействие компании с Фондом развития промышленности. "Из 1,3 миллиарда рублей инвестиций 750 миллионов – льготный займ фонда. Это важный показатель эффективности такого инструмента и его востребованности для развития реального сектора экономики. Важнейшим итогом становится и создание около 150 новых высокопроизводительных рабочих мест в Кулебаках", - добавил Никитин.

По словам вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, ежегодное потребление металлических порошков в разных отраслях промышленности в мире увеличивается на 30%. "Спрос на такие изделия год от года растет и в России. Но до сих пор почти 100% порошков отечественные предприятия закупали за рубежом. Нижегородская область может стать поставщиком для предприятий авиастроения, атомной промышленности, машиностроения во всех регионах страны", - подчеркнул он.

По данным компании "Русполимет", благодаря реализации проекта доля иностранных производителей на рынке сферических порошком и сплавов снизится до 50%. Мощность комплекса порошковой металлургии составляет 2,5 тысячи тонн порошков в год.