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РИА Новости

Министры энергетики России и Ирана обсудили двустороннее сотрудничество

18:00 13.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак на заседании коллегии министерства энергетики РФ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 5 апреля 2019
Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании коллегии министерства энергетики РФ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 5 апреля 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министры энергетики России и Ирана Александр Новак и Реза Ардаканиан в ходе телефонных переговоров обсудили двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, включая энергетику, сообщает Минэнерго РФ.
"Как сопредседатели постоянной Российско-Иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, стороны обсудили широкий круг тем двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, включая энергетику", - отмечает ведомство.
"Считаем, что реализация решений по итогам июньского заседания межправкомиссии в Исфахане станет дополнительным импульсом к укреплению двустороннего сотрудничества между нашими странами и будет способствовать росту торгово-экономических показателей России и Ирана", - приводятся в сообщении слова Новака.
Заседание межправительственной комиссии России и Ирана по торгово-экономическому сотрудничеству прошло 18 июня в иранском городе Исфахан.
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Министерство энергетики РФАлександр НовакРоссияИран
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