Министры энергетики России и Ирана обсудили двустороннее сотрудничество

Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании коллегии министерства энергетики РФ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 5 апреля 2019

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министры энергетики России и Ирана Александр Новак и Реза Ардаканиан в ходе телефонных переговоров обсудили двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, включая энергетику, сообщает Минэнерго РФ.

"Как сопредседатели постоянной Российско-Иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, стороны обсудили широкий круг тем двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, включая энергетику", - отмечает ведомство.

"Считаем, что реализация решений по итогам июньского заседания межправкомиссии в Исфахане станет дополнительным импульсом к укреплению двустороннего сотрудничества между нашими странами и будет способствовать росту торгово-экономических показателей России и Ирана", - приводятся в сообщении слова Новака.