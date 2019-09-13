Композитор "Игры престолов" рассказал, почему любит музыку Билли Айлиш

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ирано-немецкий композитор Рамин Джавади, который создал главный саундтрек к сериалу "Игра престолов", рассказал, за что любит музыку певицы Билли Айлиш, сообщает NME.
"Она уникальный художник. Если вы уберете из ее песни вокал, то мелодия будет звучать по-новому: в стиле хип-хоп, под ритм хай-хэтов (вид тарелок, которые используют в ударной установке, – Прим.ред.). Но есть еще кое-что особенное, что делает ее музыку такой необычной —она доказала, что вам необязательно иметь сотни инструментов и людей, чтобы превратить мелодию во что-то интересное или эпичное. Может быть, меня тянет к такому, потому что сильно отличается от того, с чем я обычно имею дело", – рассказал композитор.
Рамин Джавади добавил, что его дети - пятилетние близнецы обожают песни американской исполнительницы. А когда слышат протяжное "duh" в хите Bad Guy, то начинают хохотать.
Также номинант на премию "Грэмми" рассказал, что помимо Билли Айлиш, является поклонником хип-хоп исполнителя Post Malone и рок-группы Metallica.