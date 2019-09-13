Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T23:15Z
https://ria.ru/20190913/1558673925.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155867/41/1558674184_0:6:3001:1694_1036x0_80_0_0_6a68314a960ac43e52eb22e80104bd38.jpg
РИА Новости
Культура

Композитор "Игры престолов" рассказал, почему любит музыку Билли Айлиш

23:15 13.09.2019
84
© AFP 2019 / Christopher PolkИрано-немецкий композитор оркестровой музыки для фильмов и телевидения Рамин Джавади
Ирано-немецкий композитор оркестровой музыки для фильмов и телевидения Рамин Джавади
© AFP 2019 / Christopher Polk
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ирано-немецкий композитор Рамин Джавади, который создал главный саундтрек к сериалу "Игра престолов", рассказал, за что любит музыку певицы Билли Айлиш, сообщает NME.
"Она уникальный художник. Если вы уберете из ее песни вокал, то мелодия будет звучать по-новому: в стиле хип-хоп, под ритм хай-хэтов (вид тарелок, которые используют в ударной установке, – Прим.ред.). Но есть еще кое-что особенное, что делает ее музыку такой необычной —она доказала, что вам необязательно иметь сотни инструментов и людей, чтобы превратить мелодию во что-то интересное или эпичное. Может быть, меня тянет к такому, потому что сильно отличается от того, с чем я обычно имею дело", – рассказал композитор.
Рамин Джавади добавил, что его дети - пятилетние близнецы обожают песни американской исполнительницы. А когда слышат протяжное "duh" в хите Bad Guy, то начинают хохотать.
Также номинант на премию "Грэмми" рассказал, что помимо Билли Айлиш, является поклонником хип-хоп исполнителя Post Malone и рок-группы Metallica.
Кадр из сериала Игра престолов
Вчера, 11:42Культура
СМИ подтвердили: HBO разрабатывает приквел "Игры престолов" о Таргариенах
000000
КультураБилли АйлишМузыкаНовости культурыMetallica
Рекомендуем
Кадр из фильма Манхэттен Вуди Аллена 1979 года
В прокате "Манхэттен" — фильм Вуди Аллена о жизни и сексе в большом городе
РИА
Новости
Посетители рядом с усадьбой родителей поэта Сергея Есенина в селе Константиново Рязанской области, где прошел Всероссийский есенинский праздник поэзии Звени, звени, златая Русь!
Выставка к 125-летию Есенина открылась в музее-заповеднике в Константиново
Кадр из фильма Маленькие женщины (Little Women)
Мэрил Стрип назвала предстоящий фильм "Маленькие женщины" шедевром
Актер Марк Стронг
Звезду Kingsman лишили роли в "Игре престолов", заменив другим актером
Лента
новостей
Отделение Приватбанка
Гаагский арбитраж отказал России в пересмотре юрисдикции иска Приватбанка
Актер Евгений Миронов. Архивное фото
Театр Наций начинает сезон премьерой "Дяди Вани" с Евгением Мироновым
Рене Зеллвегер в трейлере к фильму Джуди
Рене Зеллвегер расплакалась на кинофестивале в Торонто
Посетители фестиваля Московское лето. Цветочный джем в Москве. Архивное фото
Дизайнеры из России получили Гран-при на фестивале "Цветочный джем"
Машина скорой помощи в Грузии
В Грузии убили гражданина России
Иорданский военнослужащий возле лагеря беженцев Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе
Автобусы ООН для вывоза людей не пропустили в лагерь Эр-Рукбан
Низкопольный двухсекционный трамвайный вагон 71-923М Богатырь М на стенде компании ПК Транспортные системы на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019
ВЭБ планирует обновить транспорт российских городов, сообщил "Коммерсант"
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях Киева и Москвы
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
Интерпол перенаправил запрос о Смоленкове в национальные ведомства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
22:38СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
22:36На форуме в Брюсселе обсудили проблему активности антипрививочников
Лента новостейМолния