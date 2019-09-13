Отставка Болтона не скажется на санкциях против Ирана, заверил минфин США

ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский. Отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона не скажется на режиме американских санкций против Ирана, заявил помощник министра финансов по борьбе с финансированием терроризма Маршалл Биллингсли, выступая в Вашингтоне.

На вопрос, как повлияет уход Болтона, известного своей жесткой позицией по Тегерану, на режим санкций, Биллингсли ответил: "Не повлияет. Мы реализуем политику президента".

"Если Иран не изменит свое поведение, смягчения (санкций) не будет", - заверил Биллингсли.

"Мы будем вести переговоры с Ираном с позиции силы... Целью нашей кампании максимального давления, как мы всегда говорили, было убедить Иран вернуться за стол переговоров", - сказал Биллингсли.

Президент США Дональд Трамп ранее выразил желание встретиться с иранским руководством и не исключил, что это может произойти на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. До настоящего времени встреча назначена не была.