Отставка Болтона не скажется на санкциях против Ирана, заверил минфин США

ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский. Отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона не скажется на режиме американских санкций против Ирана, заявил помощник министра финансов по борьбе с финансированием терроризма Маршалл Биллингсли, выступая в Вашингтоне.
На вопрос, как повлияет уход Болтона, известного своей жесткой позицией по Тегерану, на режим санкций, Биллингсли ответил: "Не повлияет. Мы реализуем политику президента".
11 сентября, 21:15РИА НовостиТрамп заявил об ошибках уволенного Болтона
"Если Иран не изменит свое поведение, смягчения (санкций) не будет", - заверил Биллингсли.
"Мы будем вести переговоры с Ираном с позиции силы... Целью нашей кампании максимального давления, как мы всегда говорили, было убедить Иран вернуться за стол переговоров", - сказал Биллингсли.
Президент США Дональд Трамп ранее выразил желание встретиться с иранским руководством и не исключил, что это может произойти на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. До настоящего времени встреча назначена не была.
В понедельник на заседании в Овальном кабинете министр финансов США Стивен Мнучин поддержал идею ослабления санкций против Ирана, чтобы возобновить переговоры с республикой. Позднее в тот же день президент США Дональд Трамп решил уволить советника по национальной безопасности Джона Болтона, о чем было объявлено во вторник. А ранее в среду агентство сообщило, что Трамп обсуждал ослабление санкций против Ирана перед увольнением Болтона.