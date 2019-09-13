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РИА Новости
Культура

Специалистам удалось спасти гобелен, хранившийся в Нотр-Даме

17:52 13.09.2019 (обновлено: 19:18 13.09.2019)
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© AFP 2019 / Stephane De SakutinРедкий королевский гобелен, который хранился в соборе Парижской Богоматери
Редкий королевский гобелен, который хранился в соборе Парижской Богоматери
© AFP 2019 / Stephane De Sakutin
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Специалистам удалось спасти редкий королевский гобелен, который хранился в соборе Парижской Богоматери и находился там во время тушения пожара в апреле, сообщает агентство Франс Пресс.
Огромный гобелен, работа над которым была окончена во времена правления короля Луи Филиппа в 1838 году, был вывезен из собора Нотр-Дам спустя несколько дней после пожара. По данным агентства, корпус, под которым хранился гобелен, спас его от расплавленного свинца, стекающего с крыши горящего собора. Однако полотно впитало большое количество воды во время тушения. Общий вес гобелена увеличился с одной до трех тонн.
"Мы больше всего опасались, что гобелен загниет … Спустя шесть дней после пожара, когда откладывать дольше уже было невозможно, наша команда получила разрешение и вывезла его (гобелен – ред.) в наши хранилища на юге Парижа", - рассказал агентству директор ведомства под руководством министерства культуры Франции Эрве Лемуан.
По его словам, как только рулон был развернут, необходимо было высушить гобелен в огромной аэродинамической трубе, а затем заморозить его, чтобы остановить распространение плесени. После проведения подготовительных мероприятий, реставраторы приступили к его восстановлению, которое займет не один месяц.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели.
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