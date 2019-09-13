Специалистам удалось спасти гобелен, хранившийся в Нотр-Даме

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Специалистам удалось спасти редкий королевский гобелен, который хранился в соборе Парижской Богоматери и находился там во время тушения пожара в апреле, сообщает агентство Франс Пресс.

Огромный гобелен, работа над которым была окончена во времена правления короля Луи Филиппа в 1838 году, был вывезен из собора Нотр-Дам спустя несколько дней после пожара. По данным агентства, корпус, под которым хранился гобелен, спас его от расплавленного свинца, стекающего с крыши горящего собора. Однако полотно впитало большое количество воды во время тушения. Общий вес гобелена увеличился с одной до трех тонн.

"Мы больше всего опасались, что гобелен загниет … Спустя шесть дней после пожара, когда откладывать дольше уже было невозможно, наша команда получила разрешение и вывезла его (гобелен – ред.) в наши хранилища на юге Парижа", - рассказал агентству директор ведомства под руководством министерства культуры Франции Эрве Лемуан.

По его словам, как только рулон был развернут, необходимо было высушить гобелен в огромной аэродинамической трубе, а затем заморозить его, чтобы остановить распространение плесени. После проведения подготовительных мероприятий, реставраторы приступили к его восстановлению, которое займет не один месяц.