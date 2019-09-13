Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T18:37Z
https://ria.ru/20190913/1558672948.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150006/65/1500066511_0:319:3073:2048_1036x0_80_0_0_5a8278e6c368703bae684b20c0f477ee.jpg
РИА Новости

Правительство утвердило список платных участков ЦКАД

18:04 13.09.2019 (обновлено: 18:37 13.09.2019)
1130
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВъезд на платную дорогу
Въезд на платную дорогу
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Большая часть Центральной кольцевой автодороги А113 (ЦКАД) в Подмосковье - от пересечения с М10 "Россия" до пересечения с А130 "Москва-Малоярославец" (I, III и IV участки) будет платной, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.
Как поясняет госкомпания "Автодор", распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, позволит обеспечить взимание платы за проезд после ввода объекта в эксплуатацию.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
4 сентября, 12:32Восточный экономический форум
Орешкин считает необходимым построить платную трассу Москва-Екатеринбург
"Новая федеральная трасса призвана разгрузить центральный транспортный узел Московского региона за счет отвода основного потока транзитного грузового и пассажирского трафика в обход столицы, а также уменьшить нагрузку на радиальные выходы из Москвы, МКАД и улицы городов Московской области. Альтернативным бесплатным маршрутом станет дорога федерального значения А107 "Московское малое кольцо". Бесплатный объезд по маршруту А107 будет проходить от пересечения со скоростной дорогой М11 "Москва – Санкт-Петербург" до пересечения с трассой А130", - сообщает "Автодор".
Как и предполагалось, эксплуатация ЦКАД в платном режиме будет осуществляться при помощи системы взимания платы по принципу распознавания номера автомобиля камерами наблюдения в режиме "свободного потока" (free-flow). При реализации единой системы взимания платы (СВП) будет обеспечена возможность использования транспондеров всех операторов платных дорог в России, размер тарифа на платных участках ЦКАД будет определен до ввода в эксплуатацию с учетом требований действующего законодательства, поясняет "Автодор".
Платные участки дорог в России
21 мая 2012, 14:57РИА Недвижимость
Платные участки дорог в РоссииПервый в Московской области платный участок автомобильной дороги М-4 "Дон" был открыт 15 мая. Месяц он будет работать бесплатно, в тестовом режиме. Длина его составляет 23 км.
1101716
Обсудить 0
АвтодорПравительство РоссииАвтоДмитрий МедведевРоссияОбществоЭкономика
Рекомендуем
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА
Новости
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Анастасия Заворотнюк
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Анастасии Заворотнюк
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
Лента
новостей
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Директор Заворотнюк анонсировал специальное заявление актрисы
Стоп-кадр видео потасовки между сотрудниками подрядной организации на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Актриса Анастасия Заворотнюк перед началом VI торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии Золотой Орел
СМИ рассказали о вызове скорой к Заворотнюк домой
Внесение наличных денег в банкомат
Работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты в 2020 году
Телеведущий Дмитрий Дибров
Дмитрий Дибров отреагировал на сообщение о госпитализации Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк
Возмущенные киевляне заблокировали движение электрички
Возмущенные киевляне заблокировали движение электрички
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ
Пассажирский поезд дальнего следования
В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
22:38СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Лента новостейМолния