Правительство утвердило список платных участков ЦКАД

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Большая часть Центральной кольцевой автодороги А113 (ЦКАД) в Подмосковье - от пересечения с М10 "Россия" до пересечения с А130 "Москва-Малоярославец" (I, III и IV участки) будет платной, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Как поясняет госкомпания "Автодор", распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, позволит обеспечить взимание платы за проезд после ввода объекта в эксплуатацию.

"Новая федеральная трасса призвана разгрузить центральный транспортный узел Московского региона за счет отвода основного потока транзитного грузового и пассажирского трафика в обход столицы, а также уменьшить нагрузку на радиальные выходы из Москвы, МКАД и улицы городов Московской области. Альтернативным бесплатным маршрутом станет дорога федерального значения А107 "Московское малое кольцо". Бесплатный объезд по маршруту А107 будет проходить от пересечения со скоростной дорогой М11 "Москва – Санкт-Петербург" до пересечения с трассой А130", - сообщает "Автодор".