Французский политолог прокомментировал арест главы представительства ДНР

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Дело задержанного в Марселе главы представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики во Франции Юбера Файяра является политическим, его арест был вызван в том числе недовольством французских властей решением суда не закрывать представительский центр ДНР, заявил РИА Новости генеральный секретарь международного движения "Народный суверенитет", основатель фонда "Защитим детей Донбасса" французский политолог Эммануэль Марк Андре Леруа.

Главу представительства ДНР в Марселе Юбера Файяра арестовали во Франции в апреле. Сообщалось, что он был задержан по подозрению в сутенерстве.

"Юбер Файяр находится в тюрьме в Марселе уже более полугода. Его дело абсолютно политическое. Я думаю, что господин Файяр был задержан французскими властями по нескольким причинам, первая из которых – это его смелость открыть представительство Донецкой народной республики во Франции", - сказал Леруа.

По словам эксперта, последовавшее затем решение южного французского города Экс-ан-Прованс не закрывать представительский центр "нанесло удар" по французским властям. "Файяр выиграл суд – и французские власти его задержали", - отметил политолог.

Вторая причина заключения Файяра под стражу, по мнению Леруа, "символична и важна". "Файяр был одним из тех, кто выступил участником, инициатором братания города Мариньян в пригороде Марселя и города Евпатория в Крыму. Мэры этих двух городов встречались в Крыму в мае 2018 года для установления дружеских связей между Мариньяном и Евпаторией. Это широко освещалось в прессе и сильно разозлило французские власти, так же, как и украинские", - пояснил Леруа.

Собеседник агентства подчеркнул, что история с подозрениями Файяра в сутенерстве выдуманная. "Файяр - образцовый гражданин, которого французские власти поместили в тюрьму. Он имел смелость выступить представителем жителей Донбасса, которые изо дня в день находились под бомбами. Информация, которую я смог получить по этому делу, свидетельствует о том, что речь идет о хитром замысле", - заявил Леруа.

Представительский центр ДНР был официально открыт в Марселе в сентябре 2017 года. Главной задачей представительства его руководитель назвал правдивое информирование жителей Франции о положении дел в Донбассе. Центр ДНР во Франции стал уже пятым подобным представительством в Западной Европе. Аналогичные бюро ранее были открыты в Финляндии, Чехии, Греции и Италии.

Как пояснял ранее Файяр, представительство ДНР в Марселе - общественная организация, созданная в соответствии с французским законом. Центр призван заниматься координацией гуманитарной помощи, студенческих обменов, выполнять задачи информационного характера. Он финансируется в добровольном порядке на частные пожертвования. Открытие центра ДНР в Марселе вызвало негативную реакцию официального Парижа. Как заявили тогда в МИД республики, Франция не намерена признавать дипломатического статуса за этим центром, поскольку "сохраняет приверженность территориальной целостности Украины и не признает образования Донецкой и Луганской народных республик".

Региональная прокуратура во французском городе Экс-ан-Прованс требовала закрыть представительский центр ДНР, однако суд принял решение отказать прокурорской жалобе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.