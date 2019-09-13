Суд в Рязани взыскал с компании 3,8 миллиарда рублей за загрязнение реки

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Рязанской области по иску областного министерства природопользования взыскал более 3,8 миллиарда рублей с производителя лекарств и кормов ООО "Биофармкомбинат", следует из опубликованной резолютивной части решения суда.

Иск поступил в суд в мае. В нем министерство потребовало от ответчика выплатить денежные средства в счет возмещения вреда, причиненного водным объектам.

Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования. Другие подробности в материалах дела пока не сообщаются.

По сообщениям региональных СМИ, разбирательство связано со сбросом вредных химических веществ с предприятия в реку Кердь. Летом 2018 года в этой реке массово гибла рыба, о чем в соцсетях сообщали местные жители.