Гаагский арбитраж отказал России в пересмотре юрисдикции иска Приватбанка

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Гаагский арбитраж отказал России в пересмотре юрисдикции по иску украинского Приватбанка о потере активов в Крыму, сообщили в пресс-службе банка.
Кредитная организация ранее принадлежала Игорю Коломойскому, а затем была национализирована. Через суд банк требует от России миллиард долларов.
В феврале Приватбанк заявил, что арбитраж в Гааге поддержал его иск, а размер компенсации будет определен позднее.
Москва не признает правомерность решений по искам украинских компаний и банков, связанных с воссоединением Крыма с Россией, так как у арбитражей нет юрисдикции на рассмотрение таких исков.
После референдума 2014 года украинские банки отказались возвращать вклады жителей Крыма. Самые большие невыполненные обязательства остались у Приватбанка.
Вклады, не превышающие 700 тысяч рублей, в итоге возместил Фонд защиты вкладчиков, а на выплату крупных вкладов пошли деньги от продажи имущества Коломойского.
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