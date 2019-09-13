Полиция ищет автора сообщения о минировании летящего в Крым лайнера

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Правоохранители выясняют автора ложного сообщения о "минировании" самолета, летевшего в Симферополь из Казани, рассказали РИА Новости в пресс-службе линейного управления МВД РФ на транспорте в Крыму.

"Проводится расследование по поводу сообщения о минировании самолета, который летел в Крым из Казани. Оно пришло по электронной почте", - отметили в управлении.