Трегулова: посещаемость Новой Третьяковки выросла в три раза за пять лет

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Посещаемость постоянной экспозиции Новой Третьяковки на Крымском Валу в Москве выросла в три раза за пять лет, однако она достойна большего внимания, рассказала в интервью РИА Новости гендиректор галереи Зельфира Трегулова.
"Посещаемость постоянной экспозиции Новой Третьяковки на Крымском валу выросла в три раза по сравнению с 2014 годом, но все равно она достойна большего внимания. Где-то мы работаем на пределе, а где-то еще есть резерв", - сказала Трегулова.
Ранее гендиректор галереи сообщила РИА Новости, что реконструкция здания Новой Третьяковки в Москве, предположительно, начнется в 2023 году, начало работ зависит от финансирования.
В феврале 2018 года была разработана концепция реконструкции, она была одобрена на заседании попечительского совета Третьяковской галереи. Как сообщила Трегулова журналистам ранее, согласно концепции, "все хотят сохранить все самое лучшее, что было и есть в этой замечательной архитектуре, с сохранением образа советского модернизма как части искусства ХХ века, продолжить преемственность с теми традициями показа современного искусства".