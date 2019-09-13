Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T17:38Z
https://ria.ru/20190913/1558672561.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155825/69/1558256956_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_ac06f53e1d615cd753634c769b65b32d.jpg
РИА Новости

Трегулова: посещаемость Новой Третьяковки выросла в три раза за пять лет

17:38 13.09.2019
12
© Фото : Пресс-служба Государственной Третьяковской галереиЗельфира Трегулова
Зельфира Трегулова
© Фото : Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи
Зельфира Трегулова. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Посещаемость постоянной экспозиции Новой Третьяковки на Крымском Валу в Москве выросла в три раза за пять лет, однако она достойна большего внимания, рассказала в интервью РИА Новости гендиректор галереи Зельфира Трегулова.
"Посещаемость постоянной экспозиции Новой Третьяковки на Крымском валу выросла в три раза по сравнению с 2014 годом, но все равно она достойна большего внимания. Где-то мы работаем на пределе, а где-то еще есть резерв", - сказала Трегулова.
Ранее гендиректор галереи сообщила РИА Новости, что реконструкция здания Новой Третьяковки в Москве, предположительно, начнется в 2023 году, начало работ зависит от финансирования.
В феврале 2018 года была разработана концепция реконструкции, она была одобрена на заседании попечительского совета Третьяковской галереи. Как сообщила Трегулова журналистам ранее, согласно концепции, "все хотят сохранить все самое лучшее, что было и есть в этой замечательной архитектуре, с сохранением образа советского модернизма как части искусства ХХ века, продолжить преемственность с теми традициями показа современного искусства".
Государственная Третьяковская галерея
Вчера, 16:48Культура
Третьяковская галерея покажет ретроспективу Ильи Репина в Париже
000000
Обсудить 0
Новая Третьяковская галереяЗельфира ТрегуловаМоскваРоссияТретьяковская галерея
Рекомендуем
Израильские военные
Тридцать палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными в Газе
РИА
Новости
Пассажирский самолет в небе
Полиция ищет автора сообщения о минировании летящего в Крым лайнера
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
Путин поручил оценить воздействие туризма на Байкал
Озеро Байкал
Путин дал поручения по сохранению биоресурсов на Байкале
Лента
новостей
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак у памятника Владимиру Великому в Москве
Собчак объяснила, почему ее свадебный катафалк нарушал ПДД
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 миллиардов рублей
Женщина с коляской в Грачевском парке в Москве
Размер материнского капитала в 2020 году увеличится до 466 тысяч рублей
Член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
В Совфеде предложили Украине войти в состав России
Самолет Ан-2
В России определили разработчика нового самолета на замену Ан-2
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Директор Заворотнюк анонсировал специальное заявление актрисы
США
Семья "агента США" Смоленкова в спешке покинула свой дом, заявили соседи
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
22:38СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Лента новостейМолния