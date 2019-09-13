Трегулова: посещаемость Новой Третьяковки выросла в три раза за пять лет

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Посещаемость постоянной экспозиции Новой Третьяковки на Крымском Валу в Москве выросла в три раза за пять лет, однако она достойна большего внимания, рассказала в интервью РИА Новости гендиректор галереи Зельфира Трегулова.

"Посещаемость постоянной экспозиции Новой Третьяковки на Крымском валу выросла в три раза по сравнению с 2014 годом, но все равно она достойна большего внимания. Где-то мы работаем на пределе, а где-то еще есть резерв", - сказала Трегулова.

Ранее гендиректор галереи сообщила РИА Новости, что реконструкция здания Новой Третьяковки в Москве, предположительно, начнется в 2023 году, начало работ зависит от финансирования.