Сергей Лазарев рассказал, как уснул за рулем и попал в ДТП

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российский певец и актер Сергей Лазарев рассказал, как однажды попал в аварию, уснув за рулем. Об этом сообщает газета Российский певец и актер Сергей Лазарев рассказал, как однажды попал в аварию, уснув за рулем. Об этом сообщает газета "Собеседник"

"Я прилетел ночью с гастролей. Сел в машину и поехал домой. У меня было несколько концертов, перелеты. В результате я уснул по дороге. Это случилось на светофоре. Нога была на тормозе: в результате я покатился вперед и столкнулся с впереди стоящей машиной", — сказал Лазарев.

По его словам, очнувшись, он понял, что больше не хочет рисковать своей жизнью и ему нужно нанять водителя.

"У меня очень много переездов, я толком не сплю, поэтому ездить за рулем для меня рискованно", — заявил Лазарев.