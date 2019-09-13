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РИА Новости

Сергей Лазарев рассказал, как уснул за рулем и попал в ДТП

17:43 13.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Лазарев на пресс-конференции, посвященной "Евровидению - 2019"
Сергей Лазарев на пресс-конференции, посвященной Евровидению - 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российский певец и актер Сергей Лазарев рассказал, как однажды попал в аварию, уснув за рулем. Об этом сообщает газета "Собеседник".
"Я прилетел ночью с гастролей. Сел в машину и поехал домой. У меня было несколько концертов, перелеты. В результате я уснул по дороге. Это случилось на светофоре. Нога была на тормозе: в результате я покатился вперед и столкнулся с впереди стоящей машиной", — сказал Лазарев.
По его словам, очнувшись, он понял, что больше не хочет рисковать своей жизнью и ему нужно нанять водителя.
"У меня очень много переездов, я толком не сплю, поэтому ездить за рулем для меня рискованно", — заявил Лазарев.
Певец отметил, что любит водить автомобиль. Раньше он часто слушал музыку за рулем, однако теперь не может себе этого позволить.
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