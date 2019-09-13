Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T17:38Z
https://ria.ru/20190913/1558672489.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155816/04/1558160401_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_573ca6a3240201e0039043fa9f81434d.jpg
РИА Новости

Путин дал поручения по сохранению биоресурсов на Байкале

17:38 13.09.2019
2397
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкОзеро Байкал
Озеро Байкал
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 января начать реализацию мер по сохранению и воспроизводству уникальных водных биологических ресурсов на Байкале, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Данный перечень поручений утвержден по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению.
"Разработать и приступить к реализации комплекса мер по сохранению и воспроизводству уникальных водных биологических ресурсов, предусмотрев автоматизированный учет выпуска видов рыб", - говорится в документе.
Уточняется, что выполнить данное поручение необходимо с учетом проведения регулярного анализа количества запасов и промысловой нагрузки водных биологических ресурсов озера Байкал, а также оценки результатов их воспроизводства.
Турист отдыхает на острове Ольхон
Вчера, 17:24РИА Новости
Путин поручил проследить за выполнением обязательств по охране Байкала
1730101
Обсудить 0
БайкалВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Путин поручил решить проблему долгов пострадавших от паводка в Приангарье
РИА
Новости
Социальная сеть Фейсбук
В Facebook назвали ошибкой блокировку аккаунта Маргариты Симоньян
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ
Пилоту севшего в поле А321 в день рождения пожелали неизменной удачи
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская перед началом первого заседания осенней сессии
Поклонская предложила Зеленскому заняться йогой вместо планов вернуть Крым
Лента
новостей
Майк Гроуз, Роджер Тейлор, Фредди Меркьюри и Брайан Мэй. 1970
Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
Волго-Ахтубинская пойма
Патрушев назвал последствия обмеления Волго-Ахтубинской поймы катастрофой
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Москве трехлетний ребенок выпал из окна 11-го этажа и выжил
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях Киева и Москвы
Енот Тема из Кемерово
Еноту Теме из Кемерово наняли диетолога
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
Путин поручил оценить воздействие туризма на Байкал
Житель Флориды Уильям Молдт (William Moldt), пропавший 22 года назад
Останки пропавшего 22 года назад американца нашли благодаря Google-картам
Памятник маршалу Коневу в Праге
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
В России хотят строже наказывать за нарушения ПДД, если в авто есть ребенок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
22:38СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Лента новостейМолния