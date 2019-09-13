Путин дал поручения по сохранению биоресурсов на Байкале

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 января начать реализацию мер по сохранению и воспроизводству уникальных водных биологических ресурсов на Байкале, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Данный перечень поручений утвержден по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению.

"Разработать и приступить к реализации комплекса мер по сохранению и воспроизводству уникальных водных биологических ресурсов, предусмотрев автоматизированный учет выпуска видов рыб", - говорится в документе.