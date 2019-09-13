Директор Заворотнюк анонсировал специальное заявление актрисы

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Актриса Анастасия Заворотнюк сама прокомментирует слухи о своем здоровье. Об этом агентству "Москва" Актриса Анастасия Заворотнюк сама прокомментирует слухи о своем здоровье. Об этом агентству "Москва" сообщил директор артистки Стас Христов.

"О своем здоровье она обещает рассказать сама в эфире одного из федеральных каналов", – сказал он.

Христов не уточнил дату, когда и по какому каналу будет показана программа с участием актрисы.

Ранее в СМИ появилась информация, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание. Однако концертный директор артистки заявил, что с ней "все нормально". Позднее СМИ сообщили, что актрису госпитализировали в тяжелом состоянии, однако ее представители вновь опровергли эти сообщения.